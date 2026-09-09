الاتحاد العربي للدراجات يبحث تأهيل الكوادر واللاعبين في المجتمع السوداني بالإمارات

في إطار حرص الاتحاد العربي للدراجات على نشر وتطوير رياضة الدراجات وتعزيز حضورها في المجتمعات العربية، قام الدكتور ياسر عمر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والدكتور أشرف محمد سيد إمام، الأمين العام للاتحاد، بزيارة إلى المركز الاجتماعي السوداني بإمارة الشارقة.

وكان في استقبال وفد الاتحاد المهندس عمر أحمد خوجلي، رئيس المركز الاجتماعي السوداني بإمارة الشارقة، والمستشار مرتضى الفاتح الزيلعي، نائب رئيس المركز، والدكتور مدثر عبدالله رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالمركز إلى جانب عدد من أعضاء المركز.

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك لنشر ثقافة رياضة الدراجات بين أبناء الجالية والمجتمع السوداني المقيم في دولة الإمارات، والعمل على تشجيع ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب، إلى جانب تأهيل وتطوير الكوادر واللاعبين وإتاحة الفرص أمامهم للاستفادة من البرامج والمبادرات الرياضية والتدريبية.

كما بحث الجانبان إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة التي تسهم في تعزيز ممارسة رياضة الدراجات، ورفع الوعي بأهميتها الصحية والرياضية والمجتمعية، بما يدعم توسيع قاعدة ممارسي اللعبة وتطوير المواهب والكوادر في مختلف المجالات المرتبطة برياضة الدراجات.