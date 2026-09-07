«الإمارات للدراجات الهوائية» على منصة التتويج في سباق «بوانت دو راز» للسيدات بفرنسا

واصل فريق «الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات» عروضه القوية، بعدما أحرزت اللاعبة باولا بلاسي المركز الثاني في سباق «بوانت دو راز كلاسيك للسيدات» الذي أقيم في فرنسا أمس، فيما جاءت الإيطالية إليسا لونغو بورغيني في المركز الثامن. وامتد السباق لمسافة 129.5 كيلومتراً، حيث انطلق من منطقة «بوانت دو راز» واختتم في «بلومينيك»، عبر مسار صعب تضمن عدداً من المقاطع الترابية، ما زاد من صعوبة المنافسة ورفع من درجة الانتقائية بين المتسابقات.

وفرض فريق الإمارات حضوره منذ المراحل الأولى، من خلال العمل على حماية متسابقاته الأساسيات وضمان وجودهن في مراكز متقدمة، قبل أن تنجح الأمريكية ميغان جاستراب في تنفيذ هجوم حاسم والانضمام إلى مجموعة الانفصال، إلى جانب متسابقتين أخريين، لتبقى المجموعة في صدارة السباق لفترة طويلة.

وشهدت المجموعة الأمامية لاحقاً انضمام عدد من المتسابقات، مع حضور قوي لفريق «الإمارات لماد» بوجود باولا بلاسي وإليسا لونغو بورغيني ومايفا سكيبان.

وعلى أحد المرتفعات، شنت إليسا لونغو بورغيني هجوماً قوياً، قبل أن ترد عليها البطلة الفرنسية سيليا جيري. وبعد عودة المجموعة الأمامية للاجتماع مجدداً، عاودت جيري الهجوم، هذه المرة برفقة باولا بلاسي وسارة فان دام، لتتشكل مجموعة ثلاثية في صدارة السباق.

ومع دخول المنافسات مراحلها الأخيرة، بدأت الفجوة بين المتصدرات الثلاث والمجموعة المطاردة بالتقلص تدريجياً، قبل أن تتمكن المطاردات من اللحاق بالثلاثي قبيل الخط المستقيم المؤدي إلى خط النهاية، لتتحول المنافسة إلى سباق سرعة لحسم الفوز.

وحلت إليسا لونغو بورغيني في المركز الثامن، فيما حصلت ميغان جاستراب على تكريم خاص خلال مراسم التتويج بعدما اختيرت «أكثر المتسابقات قتالية في السباق»، تقديراً لأدائها الهجومي ومساهمتها المهمة في استراتيجية الفريق.