رباعي منتخب الدراجات يخوض تحدي بطولة العالم في كندا

يشارك منتخب الإمارات للدراجات بأربعة دراجين في بطولة العالم التي تستضيفها كندا خلال الفترة من 8 إلى 26 سبتمبر الجاري، ضمن مشاركة جديدة للدراجات الإماراتية في المحافل العالمية، ومواصلة برنامج المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية.

ويمثل المنتخب في فئة تحت 23 سنة كل من: محمد العليلي وحارب المرزوقي، فيما يشارك في فئة الشباب كل من سيف الغاوي وسلطان الحمادي، بعد فترة من التحضيرات التي خاضها دراجو المنتخب استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وتأتي المشاركة في بطولة العالم ضمن برنامج اتحاد الإمارات للدراجات الهادف إلى منح الدراجين، خصوصاً في فئتي الشباب وتحت 23 سنة، فرصة الاحتكاك بالمستويات العالمية واكتساب المزيد من الخبرات من خلال المنافسة أمام نخبة من أبرز الدراجين في مختلف الدول.

ويعول المنتخب على المشاركة في البطولة لتقديم مستويات مميزة تعكس التطور الذي تشهده رياضة الدراجات الإماراتية، والاستفادة من قوة المنافسات العالمية في رفع المستوى الفني للدراجين، خصوصاً أن الرباعي يمثل مجموعة من العناصر الواعدة التي يعمل الاتحاد على إعدادها للاستحقاقات المقبلة.

خاض دراجو المنتخب خلال الفترة الماضية برنامج إعداد خارجي تضمن التدريبات والمشاركة في عدد من السباقات، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية والوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل التوجه إلى كندا لخوض منافسات بطولة العالم.

تشكل البطولة محطة مهمة ضمن البرنامج الدولي للمنتخب، في ظل حرص اتحاد الإمارات للدراجات على تعزيز حضور المنتخبات الوطنية في البطولات الكبرى، وتوفير فرص تنافسية قوية للدراجين تساعدهم على اكتساب الخبرة والتعامل مع المستويات المختلفة للسباقات العالمية.

يسعى الرباعي محمد العليلي وحارب المرزوقي وسيف الغاوي وسلطان الحمادي إلى الظهور بصورة إيجابية خلال المنافسات، وتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة، والاستفادة من المشاركة العالمية في مواصلة تطورهم الفني واكتساب خبرات جديدة تدعم مسيرتهم خلال المرحلة المقبلة.