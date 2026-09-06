«الإمارات للدراجات» ينتزع صدارة طواف بريطانيا

نجح البلجيكي تيم فيلنز، دراج فريق الإمارات إكس آر جي، في انتزاع صدارة الترتيب العام لسباق لويدز طواف بريطانيا للدراجات الهوائية، أمس، عقب أداء قوي وهجوم حاسم خلال المرحلة الرابعة، المعروفة بـ«مرحلة الملكة»، والتي أقيمت في منطقة يوركشاير ديلز، ليعبر خط النهاية في المركز الثاني بمدينة ليبورن ويتوج بالقميص الأخضر للمتصدر قبل المرحلة الختامية.

واستفاد فيلنز من العمل الكبير الذي قدمه زملاؤه، قبل أن يلتحق بالمجموعة المتقدمة ويتجاوز أبرز منافسيه. ويدخل فيلنز المرحلة الخامسة والأخيرة من طواف بريطانيا، متصدراً الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 16:01:45 ساعة، وبفارق 21 ثانية عن لويس أسكي، في حين يحتل الإيطالي ماتيو ترينتين المركز الثالث بفارق 40 ثانية.

وجاء زميله في الفريق، فلوريان فيرميرش، في المركز العاشر، بفارق 3 دقائق و15 ثانية عن المتصدر. ويأمل فريق الإمارات في الحفاظ على الصدارة خلال المرحلة الختامية، وتحقيق أول لقب له في تاريخ مشاركاته بطواف بريطانيا.