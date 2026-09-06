البدواوي والبلوشي يمثلان الإمارات في بطولة العالم للدراجات البارالمبية بأمريكا





يواصل منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية البارالمبية مشاركته في بطولة العالم للدراجات البارالمبية على الطريق، المقامة بمدينة هانتسفيل بولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم.

ويمثل منتخب الإمارات في البطولة أحمد البدواوي ضمن فئة MC5، وعبدالله البلوشي ضمن فئة MC4، إلى جانب محمد المروي مدرب المنتخب، وأحمد معيوف فني الفريق.

وخاض لاعبا منتخبنا منافسات سباق الفردي ضد الساعة، حيث حقق عبدالله البلوشي المركز الرابع عشر في منافسات فئة MC4، في حين أنهى أحمد البدواوي منافسات فئة MC5 في المركز الثاني والعشرين، في مواجهة مجموعة من أبرز الدراجين المصنفين عالمياً.

ويستعد البدواوي والبلوشي لخوض سباق الطريق الفردي غداً، في ختام مشاركة المنتخب بالبطولة، حيث يسعى اللاعبان إلى تقديم مستوى قوي وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في واحدة من أهم بطولات الدراجات البارالمبية على المستوى الدولي.

وتشكل البطولة محطة مهمة ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الاسيوية آيتشي ناغويا 2026، إلى جانب العمل على تعزيز التصنيف الدولي وجمع النقاط ضمن المسار المؤهل إلى دورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028.

ويسعى منتخب الإمارات من خلال مشاركاته الدولية إلى تعزيز رصيد الدولة من النقاط، بما يدعم هدف تواجد الإمارات ضمن أفضل ثماني دول آسيوية بحلول 31 ديسمبر 2026، والحصول على بطاقة تأهل مباشرة إلى دورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028.