«الإمارات للدراجات» على منصة التتويج في افتتاح «لويدز طواف بريطانيا»

استهل فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية مشاركته في لويدز طواف بريطانيا 2026، بتحقيق نتائج قوية في المرحلة الأولى التي أقيمت اليوم في مدينة لينكولن ومحيطها، بعدما حل البلجيكي تيم ويلينز في المركز الثالث، فيما أنهى مواطنه فلوريان فيرميرش المرحلة في المركز السابع، ليحتل الثنائي المركزين الثالث والسابع على التوالي في الترتيب العام.

وشهدت المرحلة الافتتاحية، التي شهدت خمسة صعودات لمرتفع «مايكل غيت» المرصوف بالحصى، منافسة قوية أسهمت في تفكك قافلة السباق إلى مجموعات عدة، فيما نجح ويلينز وفيرميرش في التواجد ضمن المجموعة الأمامية التي حسمت صراع الفوز بالمرحلة.

وأظهر ويلينز وفيرميرش حضوراً قوياً خلال الكيلومترات الأخيرة، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لحسم الفوز لصالح فريقهما. ونجح فيرميرش في شن هجوم قوي خلال الكيلومترين الأخيرين، مبتعداً بفارق 10 ثوانٍ عن أقرب منافسيه، قبل أن يتمكن البريطاني لويس أسكي من اللحاق به وانتزاع صدارة السباق في الأمتار الأخيرة.

وحسم أسكي، دراج فريق «إن إس إن سايكلينغ»، المرحلة بالمركز الأول بزمن قدره 4 ساعات ودقيقتان و44 ثانية، متقدماً بفارق ثانيتين على فيليبو غانا، فيما جاء تيم ويلينز ثالثاً بالتوقيت نفسه، وحل فلوريان فيرميرش سابعاً بفارق 11 ثانية عن المتصدر.

وعززت النتيجة موقع ثنائي فريق الإمارات في الترتيب العام، إذ يحتل ويلينز المركز الثالث بفارق 11 ثانية عن المتصدر، فيما يأتي فيرميرش سابعاً بفارق 24 ثانية.