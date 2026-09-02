«الشارقة الرياضي» و«الشارقة للدراجات» يبحثان ترتيبات الإشراف والتنظيم لطواف الشارقة الدولي

بحث مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة للدراجات، ترتيبات الإشراف والتنظيم الخاصة بطواف الشارقة الدولي للدراجات، إلى جانب عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير رياضة الدراجات في الإمارة. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بمقر المجلس، وفد نادي الشارقة للدراجات برئاسة الشيخ راشد بن صقر بن حمد بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة النادي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتناول اللقاء، في إطار خطة المجلس لمتابعة سير العمل في أندية إمارة الشارقة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يسهم في إنجاح طواف الشارقة الدولي للدراجات. وبحث الجانبان وضع تصور وآلية لإنشاء وتطوير مسارات الدراجات في الإمارة، بما يعزز متطلبات السلامة، ويشجع الرياضيين وأفراد المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات في المسارات المخصصة لها.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة بين نادي الشارقة للدراجات وأندية الإمارة، بما يسهم في نشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات واستقطاب الرياضيين ومحبي اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة وخطط النادي.

حضر اللقاء، محمد عبيد الحصان الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسالم أحمد السويدي، ويوسف ميرزا الحمادي، عضوا مجلس إدارة نادي الشارقة للدراجات، إلى جانب عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمجلس.