100 دراجة للأندية و5 مذكرات تفاهم تدشن مرحلة جديدة لاتحاد الدراجات



أعلن اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية عن تدشين مرحلة جديدة من الشراكات مع القطاع الخاص، تستهدف دعم الأندية والمنتخبات الوطنية وتطوير منظومة اللعبة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في فندق بالازو فيرساتشي دبي، وشهد الإعلان عن تقديم 100 دراجة لأندية الدولة، إلى جانب توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «إي بي للاستثمار»، وخمس مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات والجهات الداعمة.



وشهد الحدث توقيع اتفاقية الشراكة بين المهندس منصور جمعة بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، والدكتور بطي جاسم سعيد عبدالله المري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إي بي للاستثمار، بهدف دعم مسيرة رياضة الدراجات وتوفير المزيد من الإمكانات للأندية والمنتخبات الوطنية.



وحضر المؤتمر الدكتور ياسر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ويوسف ميرزا نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، وعمر النقبي الأمين العام للاتحاد، ويحيى المهيري وخلود الظاهري عضوا مجلس الإدارة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي أندية الدولة والشركات والجهات الداعمة ووسائل الإعلام.



وأكد منصور بوعصيبة أن الشراكة تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون بين القطاع الرياضي والقطاع الخاص، بما يخدم أهداف الاتحاد في تطوير رياضة الدراجات ودعم المنتخبات الوطنية والأندية، وتوفير بيئة أفضل للاعبين واللاعبات لتحقيق المزيد من الإنجازات.



وأشار إلى أن الدراجات الإماراتية حققت خلال السنوات الماضية حضورًا متميزًا على المستويات الخليجية والعربية والقارية والدولية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تشهد طموحات أكبر في ظل وجود مجموعة مميزة من المواهب وبرامج الإعداد والمشاركات الخارجية المستمرة.

وأوضح أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بالشراكة مع القطاع الخاص، انطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار في دعم الرياضة، لافتًا إلى أن الأندية تمثل القاعدة الأساسية لاكتشاف المواهب وبناء أبطال المستقبل.



المري رئيسًا فخريًا للاتحاد

وشهد المؤتمر الإعلان عن تولي الدكتور بطي جاسم سعيد عبدالله المري منصب الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للدراجات، إلى جانب تولي الدكتور أنور الحمادي منصب العضو الفخري للاتحاد، في إطار تعزيز التعاون مع الشخصيات والمؤسسات الداعمة لمسيرة الدراجات الإماراتية.



خمس مذكرات تفاهم

كما شهد الحدث توقيع خمس مذكرات تفاهم مع جهات داعمة، شملت عيادة ديرماميد ممثلة بمؤسسها الدكتور أنور الحمادي، وشركة في تي آند كي للاستشارات ممثلة بمؤسسها ورئيس مجلس إدارتها فاجيف تاريفير دييف، وأكوا كارباتيكا الإمارات ممثلة بالدكتور حسن مقداد، ومجموعة ذا مستر القابضة ممثلة بمؤسسها ورئيس مجلس إدارتها محمد المقعودي، ومجموعة ذا توب ممثلة بالشريك المؤسس والرئيس التنفيذي رغيد الطحان.



وتأتي الاتفاقيات ضمن توجه اتحاد الإمارات للدراجات نحو توسيع قاعدة الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات الداعمة، بما يسهم في توفير المزيد من الإمكانات للأندية والمنتخبات، ودعم برامج إعداد اللاعبين والمواهب الوطنية، وتعزيز استدامة الإنجازات التي حققتها الدراجات الإماراتية خلال السنوات الماضية.