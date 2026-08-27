الإمارات للدراجات يعزز صدارته لطواف «فويلتا اسبانيا» بفوز بوجاتشار بالمرحلة الـ6

عزز السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات إكس آر جي، صدارته للترتيب العام لطواف فويلتا إسبانيا 2026 للدراجات الهوائية، بعدما توج بلقب المرحلة السادسة التي أقيمت اليوم ، محققاً فوزه الثالث في النسخة الحالية من السباق.

وقطع بوجاتشار المرحلة في زمن قدره 4 ساعات و12 دقيقة و40 ثانية، متفوقاً في الأمتار الأخيرة على الإسباني إنريك ماس دراج فريق موفيستار، الذي حل ثانياً بالتوقيت نفسه، فيما جاء رامسيس ديبروين من فريق ألبيسين-ديكيونينك ثالثاً بفارق 46 ثانية.

ورفع بطل العالم رصيده إلى 22 فوزاً خلال الموسم الحالي، ووسع الفارق في صدارة الترتيب العام إلى 3 دقائق و34 ثانية عن إنريك ماس، فيما يحتل السلوفيني بريموش روغليتش المركز الثالث بفارق 4 دقائق و21 ثانية.

وشهدت المرحلة تطوراً لافتاً عندما تمكن إنريك ماس من اللحاق ببوجاتشار قبل القمة، لينجح الثنائي في الابتعاد عن بقية المنافسين بفارق 34 ثانية.

وقال بوجاتشار عقب الفوز: الفريق كان يملك خطة للسماح لمجموعة الانفصال بالابتعاد، إلا أن تشكيلها استغرق قرابة ساعتين، ما دفع فريق الإمارات إلى العمل للسيطرة عليها خلال أقل من نصف المرحلة.

وأشاد بوجاتشار بجهود زملائه، خاصة ألميدا وفيرماركي وسيفاكوف وفاين وتوريس، مؤكداً أن العمل الجماعي للفريق وفر له الظروف المثالية لشن هجومه وحسم الفوز.

وأضاف أن ظهور ماس إلى جانبه عند قمة الصعود كان مفاجئاً، مشيراً إلى أنه كان يعتقد أنه يتقدم بفارق كبير على أقرب المطاردين، قبل أن يدرك أن ماس تمكن من اللحاق به.