«الإمارات للدراجات» يستهل طواف النمسا بصعود منصة التتويج

حقق الأمريكي كيفن فيرماركه المركز الثاني في المرحلة الأولى من طواف النمسا للدراجات الهوائية، أمس، ليمنح فريق الإمارات–إكس آر جي للدراجات الهوائية بداية قوية في السباق، بعد أداء مميز أبقاه ضمن مجموعة المقدمة حتى خط النهاية.



وقدم فيرماركه أداء قوياً منذ انطلاق المرحلة، ونجح في التواجد ضمن نخبة الدراجين الذين تنافسوا على الفوز في الختام بمدينة غامليتز، قبل أن يعبر خط النهاية بفارق 11 ثانية خلف الفائز بالمرحلة، النمساوي غريغور مولبرغر، ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام.



وشهدت المرحلة انطلاق مجموعة هروب كبيرة منذ الكيلومترات الأولى من مدينة غراتس، ما فرض على فريق الإمارات–إكس آر جي، بالتعاون مع فريق إنيوس، بذل جهود كبيرة لتقليص الفارق والسيطرة على مجريات السباق، تمهيداً لتهيئة الفرصة أمام قائدي الفريقين للمنافسة على لقب المرحلة.



ومع دخول السباق آخر 30 كيلومتراً، تصاعدت وتيرة المنافسة وانقسمت المجموعة الرئيسية، فيما جاءت الهجمة الحاسمة من مولبرغر قبل نحو 11 كيلومتراً من خط النهاية، مستفيداً من تردد ملاحقيه ليحافظ على تقدمه حتى النهاية ويحقق الفوز على أرضه.



وواصل فيرماركه مطاردة المتصدر حتى الأمتار الأخيرة، لينهي المرحلة في المركز الثاني بعد أداء اتسم بالثبات والروح القتالية، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على المراحل المقبلة، في ظل تعدد الفرص المتاحة أمام فريق الإمارات–إكس آر جي، لتحقيق الانتصارات خلال الطواف.



وقال فيرماركه: «كانت مرحلة افتتاحية قوية بإيقاع مرتفع، وكنا نعلم أن آخر 30 كيلومتراً ستكون حاسمة. نجح زملاؤنا، بالتعاون مع فريق إنيوس، في تقليص الفارق مع مجموعة الهروب بعد عمل كبير، في وقت لم يشارك فيه أي فريق آخر بالمطاردة».



وأضاف:«في الجزء الأخير ركزت على متابعة التحركات والبقاء في الموقع المناسب، لكنني ترددت قليلاً عند انطلاقة مولبرغر، وربما كان ينبغي أن ألحق به. ومع ذلك، تمكنت من حسم المركز الثاني وصعدت منصة التتويج في الانطلاقة النهائية، ونتطلع إلى الأيام المقبلة من أجل المنافسة على الفوز بإحدى المراحل وتحقيق نتيجة أفضل».