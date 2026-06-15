ديل تورو يهدي «الإمارات للدراجات» لقب طواف «أوفيرن-رون-ألب» في فرنسا

توج المكسيكي إيزاك ديل تورو، دراج فريق الإمارات «إكس أر جي» بلقب طواف أوفيرن-رون-ألب للدراجات الهوائية، بعد فوزه بالمرحلة الثامنة والأخيرة من السباق، محققاً انتصاره الثاني على التوالي في المراحل الجبلية.



ونجح ديل تورو «22 عاماً» في حسم الصدارة خلال المرحلة الختامية التي امتدت لمسافة 120 كيلومتراً انطلاقاً من بوفور واختتمت بالصعود إلى قمة بلاتو دو سوليزون، بعدما قدم أداءً قوياً في المرتفعات الجبلية مكّنه من انتزاع القميص الأصفر والتتويج باللقب.



وكان ديل تورو قد دخل اليوم الأخير متأخراً في الترتيب العام عن الفرنسي لوك توكويل، قبل أن يقلب الموازين بفوزين متتاليين على قمتي غراند كولومبييه وبلاتو دو سوليزون، ليحسم أحد أبرز سباقات المراحل الأسبوعية في روزنامة الدراجات العالمية.



وأكد ديل تورو عقب التتويج أن الفوز يمثل إنجازاً مهماً له وللفريق، مشيداً بالدعم الكبير الذي تلقاه من زملائه طوال السباق، معتبراً أن هذه النتيجة تمنحه دفعة معنوية قوية قبل مشاركته المرتقبة في طواف فرنسا الشهر المقبل.