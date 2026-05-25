«الإمارات للدراجات» يعزز حضوره في «جيرو دي إيطاليا»



واصل فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية تألقه في النسخة الحالية من سباق جيرو دي إيطاليا 2026، مع ختام الأسبوع الثاني من المنافسات أمس، بعدما حقق الدراج الإكوادوري جوناتان نارفايز فوزه الثالث بالمراحل، إلى جانب ارتدائه قميص «ماغليا تشيكلامينو» المخصص لمتصدر ترتيب النقاط.

وشهد الأسبوع الثاني حضوراً لافتاً للفريق في مختلف مراحل السباق، إذ قدم الدراج الدنماركي ميكيل بييرغ أداءً مميزاً في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 42 كلم بحلوله ثامناً، فيما توج الإيطالي فيليبو غانا بلقب المرحلة.



وجاءت أبرز محطات الأسبوع في المرحلة الحادية عشرة، عندما انطلق نارفايز ضمن مجموعة المقدمة قبل أكثر من 80 كلم على خط النهاية، ودخل في صراع تكتيكي مع الإسباني إنريك ماس، قبل أن يحسم الفوز في الأمتار الأخيرة، محققاً انتصاره الثالث في السباق.

كما واصل الفريق حضوره الهجومي في المرحلة الثالثة عشرة عبر مشاركة بييرغ في مجموعة الهروب وإنهائه المرحلة سابعاً، قبل أن ينجح نارفايز في المرحلة الرابعة عشرة في جمع النقاط الكافية لانتزاع القميص البنفسجي، رغم فوز الدنماركي يوناس فينغيغارد بالمرحلة واعتلائه صدارة الترتيب العام.



وفي المرحلة الخامسة عشرة، خسر نارفايز صدارة ترتيب النقاط لصالح الفرنسي بول مانييه بعد منافسة قوية على نقاط السرعة المتوسطة، بينما فاز النرويجي فريدريك دفرسنيس من فريق أونو-إكس موبيليتي بالمرحلة عقب صمود مجموعة الهروب حتى النهاية.

ويدخل فريق الإمارات للدراجات الهوائية الأسبوع الأخير من السباق بطموحات كبيرة لمواصلة المنافسة على انتصارات المراحل وقميص النقاط، مع اقتراب المراحل الجبلية الحاسمة التي ستحدد ملامح الترتيب النهائي قبل الوصول إلى روما.