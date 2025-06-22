خالد معيوف بطل النسخة الأولى للسباقات الافتراضية للدراجات

توّج دراج فريق شباب الأهلي خالد معيوف بلقب النسخة الأولى من بطولة الدولة للسباقات الافتراضية للدراجات الهوائية، والتي نظمها اتحاد الإمارات للدراجات بالتعاون مع منصة «ماي ووش»، في إنجاز جديد يحسب للفريق ولاعبه المتميز الذي تألق في السباق الختامي وسط مشاركة قوية.

وأقيمت منافسات الجولة النهائية في مقر اتحاد الإمارات للدراجات بالشارقة، بحضور المهندس منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور ياسر الدوخي الأمين العام، والمهندسة خلود الظاهري عضو مجلس الإدارة، إلى جانب الدكتور أشرف الإمام رئيس الاتحاد السوداني للدراجات، وعدد كبير من مسؤولي الفرق والجهات الرياضية.

وشهدت البطولة منافسة قوية في فئة الكبار التي برز فيها خالد معيوف وفاز بالمركز الأول، وجاء حمد الجسمي من نادي أبوظبي للدراجات في المركز الثاني، وهزاع الحساني في المركز الثالث، وأظهر الثلاثي مستويات فنية عالية وروحاً رياضية مميزة خلال السباق الذي أقيم عبر المنصة الذكية.

كما شهدت البطولة تألق عدد من الأسماء في فئتي الشباب والإناث، وفاز بفئة الشباب سيف الغاوي من نادي الشارقة، وجاء عبدالله الهاشمي من الحمرية وصيفاً، وفي المركز الثالث سلطان سعود من نادي خورفكان. وفي فئة الإناث فازت موزة المنصوري من شرطة دبي بالمركز الأول وملاك شارين من نادي أبوظبي للدراجات بالمركز الثاني.