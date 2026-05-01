سيطرة إماراتية متواصلة.. بوجاتشار يعزز صدارته في طواف روماندي

واصل الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات - إكس آر جي، تألقه في طواف روماندي 2026 المقام في سويسرا، بعدما أحرز لقب المرحلة الثانية التي أقيمت أمس، محققًا فوزه الثاني على التوالي، ومعززًا صدارته للترتيب العام.

وجاء فوز بوجاتشار، متصدر السباق، بعد أداء قوي في الأمتار الأخيرة من سباق شهد تنافسًا محتدمًا، حيث حسم النتيجة لصالحه في سباق سرعة جماعي محدود ضم 32 متسابقًا، متفوقًا بفارق مريح على أقرب منافسيه.

وشهدت المرحلة محاولات هجومية متعددة على الصعود الأخير، إلا أن بوجاتشار نجح في التصدي لها جميعًا، مستفيدًا من الدعم التكتيكي لفريقه، الذي مهد له الطريق نحو المقدمة قبل الصعود الحاسم.

وبهذا الفوز، رفع بوجاتشار الفارق في صدارة الترتيب العام، مستفيدًا من الثواني الإضافية، ليعزز موقعه كأبرز المرشحين للفوز باللقب. وجاء الفرنسي دوريان جودون في المركز الثاني، فيما حل النيوزيلندي فين فيشر بلاك ثالثًا.

وفي الترتيب العام بعد المرحلة الثانية، يتصدر بوجاتشار بزمن إجمالي قدره 8 ساعات و8 دقائق و28 ثانية، متقدمًا على الألماني فلوريان ليبوفيتز بفارق 17 ثانية، والفرنسي ليني مارتينيز بفارق 26 ثانية.