بوجاتشار يمنح «الإمارات للدراجات» صدارة طواف روماندي

أحرز السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات - إكس آر جي، لقب المرحلة الأولى من طواف روماندي 2026 المقام في سويسرا، ليتصدر الترتيب العام للسباق مرتديًا القميص الأصفر، عقب ختام المرحلة أمس.

وجاء فوز بوجاتشار بعد 24 ساعة فقط من المرحلة التمهيدية، حيث فرض سيطرته على مجريات السباق، محققًا أول انتصار له في مراحل الطرق هذا الموسم، وأول فوز له في سباقات المراحل خلال عام 2026، ليرفع بذلك رصيده إلى خمسة انتصارات منذ بداية الموسم.

وشهدت المرحلة أداءً جماعيًا مميزًا من فريق الإمارات، الذي أحكم سيطرته على إيقاع السباق منذ الانطلاق، ونجح في تقليص الفارق مع مجموعة الهروب مبكرًا.

وفي الصعود الرئيسي للمرحلة، الذي امتد لمسافة 8.9 كيلومترات، قدم زميله بافل سيفاكوف انطلاقة قوية مهدت لهجوم بوجاتشار قبل نحو 39 كيلومترًا من خط النهاية في مارتيني.

وتمكن بوجاتشار من تشكيل مجموعة متقدمة ضمت كلًا من ليني مارتينيز، وفلوريان ليبوفيتز، ويورغن نوردهايغن، حيث حافظ الرباعي على تقدمهم حتى الكيلومترات الأخيرة.

ومع دخول الأمتار الحاسمة، نجح بوجاتشار في حسم سباق السرعة لصالحه، متفوقًا على منافسيه، ليحقق فوز المرحلة الأولى بجدارة.

وأشاد بوجاتشار، في تصريح عقب نهاية السباق، بأداء زملائه في الفريق ومجموعة المقدمة، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان عنصرًا حاسمًا في تحقيق الفوز، لافتًا إلى أن الفريق سيسعى للدفاع عن صدارة الترتيب العام خلال المراحل المقبلة، رغم صعوبة المنافسة.