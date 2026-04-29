فريق الإمارات يفرض حضوره مبكرًا في روماندي

استهل فريق الإمارات – إكس آر جي للدراجات الهوائية مشاركته، أمس، في طواف روماندي 2026 المقام في سويسرا بتحقيق المركز الثالث عن طريق لاعبه البرتغالي إيفو أوليفيرا، فيما جاء السلوفيني تادي بوجاتشار في المركز السادس.

وكان أوليفيرا أول المنطلقين من صفوف الفريق في المرحلة الافتتاحية، إذ نجح سريعًا في تسجيل أفضل توقيت، قبل أن يتمكن كل من السويدي ياكوب سودركفيست من فريق ليدل-تريك، والفرنسي دوريان جودون من فريق إينيوس جريناديرز، من تحسين الزمن، ليحصد الأخير الفوز بالمرحلة.

وأنهى أوليفيرا السباق في المركز الثالث، بعدما سجل متوسط سرعة تجاوز 52 كيلومترًا في الساعة على مسار بلغ طوله 3.2 كيلومتر.

كما واصل زميله تادي بوجاتشار، بطل العالم، نتائجه القوية، بعدما سجل زمنًا قدره 3 دقائق و42 ثانية، ليحل في المركز السادس، وذلك بعد يومين فقط من فوزه بسباق لييج–باستون–لييج، ليضع نفسه في موقع جيد للمنافسة على الترتيب العام.

ويخوض بوجاتشار هذا الأسبوع أول مشاركة له في طواف روماندي، ساعيًا لإحراز اللقب الذي توج به زميله في الفريق، البرتغالي جواو ألميدا، في النسخة الماضية.

وعبر أوليفيرا عن سعادته بالنتيجة، خاصة أنها جاءت بعد فترة صعبة عقب تعرضه لحادث وكسر في القدم خلال مشاركته في طواف كتالونيا، ما أبعده عن التدريبات لمدة 12 يومًا.