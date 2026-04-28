رابع فعاليات مُبادرة «الركض وقيادة الدراجة مع الشرطة» غداً الأربعاء

تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، غداً الأربعاء، الفعالية الرابعة والأخيرة لمبادرة «الركض وقيادة الدراجة الهوائية مع الشرطة»، «Run & Ride With Police»، وذلك في حلبة «دبي أوتودروم» بمنطقة موتور سيتي من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساءً.



ودعت شرطة دبي الراغبين في المشاركة في المبادرة إلى التواجد في «دبي أوتودروم» للاستمتاع بتجربة تجمع بين الصحة، والنشاط، وروح الفريق، موضحةً أن المبادرة مجتمعية، استمرت فعالياتها على مدار شهر أبريل، في بيئة رياضية احترافية وآمنة.



وبينت شرطة دبي أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجهاتها في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ نمط حياة صحي، ودعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في إسعاد المجتمع، مؤكدةً أن المبادرة توفر تجربة رياضية صُممت لجميع العائلات مع أطفالهم، وللهواة، وللمحترفين، حيث يُمكنهم المشاركة ضمن مسار آمن وممتع يناسب مختلف المستويات.



كما أكدت شرطة دبي أن ما يميز هذه المبادرة هو مشاركة مُحترفيها في رياضة الدراجات إلى جانب أفراد المجتمع، ما يمنحهم فرصة فريدة للاستفادة من خبراتهم والتفاعل معهم في أجواء رياضية إيجابية تعزز الثقة والتقارب.