بوجاتشار يكتب إنجازاً غير مسبوق في القرن 21 بسباق «لييج»

واصل السلوفيني تادي بوجاتشار، المتوج بأربعة ألقاب في سباق تور دي فرانس، هيمنته على سباقات الدراجات، بعدما أصبح أول دراج في هذا القرن يحقق ثلاثة انتصارات متتالية في سباق «لييج–باستون–لييج» الكلاسيكي.

وجاء هذا الانتصار ليُتوج مسيرة مذهلة، فاز خلالها بوجاتشار أيضاً بسباقين آخرين من سباقات «المونومنت» الخمسة الكبرى في الدراجات ليوم واحد، وهما «ميلان–سان ريمو» و«تور أوف فلاندرز».

وقال بوجاتشار (27 عاماً): «الفوز بأحد أكبر السباقات في عالم الدراجات مجدداً يعني الكثير بالنسبة لي. لا أشارك في عدد كبير من السباقات، وبالتالي لا أملك فرصاً كثيرة للفوز، ما يضعني تحت ضغط كبير في أيام مثل اليوم».

وكان الدراج السلوفيني قد خسر أمام فوت فان آرت في سباق «باريس–روبيه» في وقت سابق من هذا الشهر، فيما سيكون سباق «تور أوف لومباردي» في أكتوبر المقبل هو خامس وآخر سباقات المعالم الكبرى لهذا الموسم.

وأضاف: «أنا سعيد حقاً بنجاحنا، وآمل أن نستمر على هذا النحو حتى الصيف. نحن في وضع جيد الآن، وأشعر بحالة ممتازة على الدراجة وفي التدريبات، وأقدّر الوقت الذي أقضيه مع زملائي أكثر فأكثر كل عام».

وجاء الفرنسي بول سيكساس (19 عاماً) في المركز الثاني، بينما حل البلجيكي ريمكو إيفينبول ثالثاً.

وفي سباق السيدات، أصبحت الهولندية ديمي فوليرينج، دراجة فريق «إف دي جيه سويز»، أول دراجة تفوز بالسباق ثلاث مرات.

وتعد فوليرينج واحدة من أبرز دراجات جيلها، حيث سبق لها التتويج بلقب «تور دي فرانس» للسيدات عام 2023.