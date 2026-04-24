اتحاد الدراجات يحصد 30 ميدالية في البطولات الخارجية

أعلن اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية حصد أكثر من 30 ميدالية ملونة في مختلف البطولات الخارجية، خليجيًا وعربيًا وقاريًا، وذلك على مدار موسم 2025 وحتى الآن.

وتضمنت أبرز الإنجازات الحصول على 18 ميدالية ملونة في البطولة العربية لدراجات الطريق، التي أُقيمت في العراق، فيما كان الإنجاز الخارجي الأخير بالحصول على ميداليتين فضيتين في منافسات البطولة الآسيوية للطريق 2026، التي أُقيمت في فبراير الماضي في السعودية.

وشارك لاعبو المنتخب الوطني في بطولة العالم للمضمار للشباب في هولندا، وبطولة العالم للطريق في رواندا، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين.

وأكد عمر النقبي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، أن الاتحاد نظم خلال الفترة الماضية أكثر من 75 بطولة محلية لجميع الفئات والمراحل العمرية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة ممارسي هذه الرياضة من مختلف فئات المجتمع، ودعم المنتخب الوطني على جميع الأصعدة استعدادًا للمشاركات المقبلة، لافتًا إلى أن الاتحاد يطمح إلى زيادة عدد هذه البطولات خلال المواسم المقبلة.

وأشار إلى أن الاتحاد وضع خطة استراتيجية تستهدف التركيز على اللاعبين الناشئين، ودعم المواهب الواعدة، ليكونوا نواة للمنتخب الوطني بمختلف فئاته ومراحله.

وأوضح أن هناك تطورًا ملحوظًا في المستويات الفنية للدارجين، من خلال ارتفاع مستوى اللياقة البدنية، ووصول السرعة إلى 50 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يعكس تقدمًا لافتًا ويعزز التفاؤل بقدرة اللاعبين على تحقيق مزيد من الإنجازات.