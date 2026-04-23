مشاركة فاعلة في مبادرة شرطة دبي «الركض وقيادة الدراجة مع الشرطة»

شهدت الفعالية الثالثة لمبادرة «الركض وقيادة الدراجة الهوائية مع الشرطة»، «Run & Ride With Police»، التي نظمتها شرطة دبي، أمس الأربعاء، في حلبة «دبي أوتودروم» بمنطقة موتور سيتي، مشاركة فاعلة من قبل أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات.



وعبر المشاركون عن سعادتهم الغامرة بالمشاركة في الفعالية الرياضية التي تعكس الحرص على جودة الحياة، وترسيخ أنماط الحياة الصحية في المجتمع.



ونظم مجلس الروح الإيجابية فعاليات مصاحبة لمبادرة «الركض وقيادة الدراجة الهوائية مع الشرطة»، تضمنت محاضرات توعوية للمشاركين في المجالات المرورية والأمنية، إلى جانب مشاركة الدوريات السياحية الفارهة، وتنظيم عروض للكلاب البوليسية، وخيالة شرطة دبي، فضلاً عن عروض موسيقية قدمتها شرطة دبي الموسيقية.



يذكر أن مبادرة «الركض وقيادة الدراجة الهوائية مع الشرطة» تقام أسبوعياً كل يوم أربعاء خلال شهر أبريل الجاري، من الساعة السابعة حتى العاشرة مساءً، ضمن بيئة منظمة تضمن أعلى معايير السلامة، وتوفر تجربة رياضية متكاملة تلائم مختلف المستويات والأعمار.