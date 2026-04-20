«الإمارات للدراجات» على منصة التتويج في سباق «أمستل جولد»



واصل الفرنسي بينوا كوزنيفروي دراج فريق الإمارات أكس آر جي، تألقه مع الفريق، بعدما قدم أداءً قوياً أنهاه في المركز الثالث بسباق «أمستل جولد»، في هولندا، ليصعد إلى منصة التتويج في أحد أبرز السباقات الكلاسيكية.



وشهد السباق، الذي أقيم أمس وامتد لمسافة 257 كيلومتراً من ماستريخت إلى فالكنبورج وتضمن 33 صعوداً عبر تلال ليمبورج، وتيرة عالية منذ البداية، مع مجموعة هروب مبكرة فرضت إيقاعها، قبل أن ترفع المجموعة الرئيسية من سرعتها تدريجياً مع دخول اللفات الحاسمة.



وعند خط النهاية في فالكنبورج، حسم إيفينيبول دراج فريق ريد بول بورا، الفوز متفوقاً على سكجيلموس دراج فريق ليدل ترك، في سبرينت ثنائي، فيما نجح كوزنيفروي في توقيت اندفاعته بشكل مثالي من المجموعة المطاردة ليحصد المركز الثالث، بفارق أقل من دقيقتين عن المتصدرين. وتتواصل منافسات سباقات الأردين الأربعاء المقبل بإقامة سباق «فليش والون» الكلاسيكي.