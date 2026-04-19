«إقامة دبي» تحصد كأس الإمارات للدراجات فرقي ضد الساعة وتفرض حضورها في ختام الموسم



توج نادي إقامة دبي بكأس الإمارات للدراجات فرقي ضد الساعة، في أبرز محطات ختام سباقات الموسم الرياضي التي نظمها اتحاد الإمارات للدراجات على الطريق، وذلك إثر أداء جماعي منظم ومتماسك عكس مستوى عالياً من الانسجام والجاهزية بين أعضاء الفريق: أحمد المنصوري، وراشد البلوشي، ومحمد المنصوري، وعبدالعزيز الهاجري، ليحصد الفريق لقباً مهماً في سباق يعد من أبرز محطات الختام لما يتطلبه من دقة وانضباط وتكامل في الأداء.



وسجلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي «إقامة دبي» حضوراً بارزاً في ختام هذه السباقات، التي مثلت محطة تنافسية مهمة عكست قيمة بطولات الاتحاد، وما تمثله من اختبار حقيقي للجاهزية الفنية والبدنية والانضباط التكتيكي في المنافسات الفردية والجماعية، حيث جاءت نتائج أبطال إقامة دبي لتؤكد حضورهم القوي وقدرتهم على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في أكثر من فئة.

وشمل هذا الختام ثلاث منافسات رئيسية برز فيها أبطال «إقامة دبي»، تمثلت في السباق الفرقي ضد الساعة الذي أقيم في منطقة الفاية بإمارة الشارقة لمسافة 48 كيلومتراً، إلى جانب بطولة الدولة للفردي ضد الساعة، وبطولة الدولة للفردي العام، حيث حقق لاعبو «إقامة دبي» نتائج لافتة عززت حضورهم على منصات التتويج، سواء عبر نادي إقامة دبي أو ضمن فريق الإمارات.



وعلى صعيد المنافسات الفردية، واصل أبطال «إقامة دبي» حضورهم المتميز في بطولة الدولة للفردي ضد الساعة، حيث أحرز عبدالله جاسم آل علي لقب بطل الدولة في الفردي ضد الساعة، وجاء محمد المطيوعي في المركز الثاني فئة الرجال، في نتيجة أكدت المستوى الفني العالي والجاهزية الفردية لأبطال «إقامة دبي». كما امتد هذا التألق إلى بطولة الدولة للفردي العام، حيث حقق محمد المطيوعي لقب بطل الدولة في الفردي العام، وجاء عبدالعزيز الهاجري في المركز الثاني فئة الرجال، فيما أضاف طارق عبيد إنجازاً جديداً بتتويجه بالمركز الأول بطلاً للدولة في الفردي العام لفئة الماسترز «فوق 40 سنة»، ليواصل أبطال «إقامة دبي» تأكيد حضورهم القوي في مختلف فئات المنافسة.



وبهذه المناسبة، أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، أن هذه النتائج تجسد بيئة عمل تدعم التميز وتستثمر في الإنسان، مشيراً إلى أن ما تحقق في ختام الموسم الرياضي يعكس روح الفريق والانضباط والالتزام، ويترجم توجه «إقامة دبي» في دعم الأنشطة التي تسهم في بناء كوادر متوازنة وقادرة على الإنجاز في مختلف الميادين.



من جانبه، قال العقيد خبير خالد بن مدية الفلاسي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الخدمات الرقمية: ما تحقق في ختام سباقات الموسم الرياضي يجسد قيمة العمل المنظم وروح الفريق والالتزام الذي يميز أبناء إقامة دبي. هذا الإنجاز هو ثمرة إعداد متواصل ودعم مؤسسي يؤمن بأن التميز ثقافة تمتد من بيئة العمل إلى ميادين المنافسة، ويؤكد أن الانضباط والإصرار قادران على تحويل الجهد إلى نتائج مشرفة تليق باسم «إقامة دبي».



ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لنهج «إقامة دبي» في دعم الرياضة وتعزيز جودة الحياة وترسيخ التوازن بين الأداء المهني والنشاط البدني، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء مجتمع صحي ونشط، ويعكس في الوقت ذاته نموذجاً مؤسسياً يواصل تحقيق حضوره المشرف في مختلف الميادين.