"الإمارات للدراجات" يتصدر المرحلة الرابعة من طواف سويسرا





حقق البرتغالي جواو ألميدا، درّاج فريق الإمارات - إكس آر جي، فوزًا لافتًا في المرحلة الرابعة من طواف سويسرا 2025، بعد أداء هجومي مميز أنهى به المرحلة منفردًا في مدينة بايرو الإيطالية، ليواصل الفريق تألقه في سباقات الموسم الجاري.

ونفّذ ألميدا هجومًا حاسمًا قبل نحو 1.8 كيلومتر من قمة تسلّق "سبلوغن باس"، بعد مجهود جماعي من زملائه خلال الصعود، ليتمكن من الانفصال عن المجموعة الرئيسية والمحافظة على فارق مريح حتى خط النهاية.

وأسهم هذا الفوز في تعزيز موقع ألميدا، ضمن التصنيف العام لطواف سويسرا، كما رفع رصيد فريق الإمارات من الانتصارات هذا الموسم إلى 46 فوزًا.

من ناحية أخرى افتتح الكولومبي سيباستيان مولانو، دراج فريق الإمارات مشاركته في طواف بلجيكا بالواز، بتحقيق المركز الثاني في المرحلة الأولى خلف الفائز تيم ميرليير، بعد سباق سريع وحاسم في الكيلومترات الأخيرة.

واستفاد الفريق من العمل الجماعي بقيادة فلوريان فيرميرش، وروي أوليفيرا، ما منح مولانو موقعًا مثاليًا للانطلاقة النهائية.

وتُعد هذه النتائج بداية قوية لفريق الإمارات في سباق يمتد لخمسة أيام، مع فرص واعدة لمواصلة الأداء المتميز خلال المراحل المقبلة وصولًا إلى الختام في العاصمة البلجيكية بروكسل.