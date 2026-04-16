منتخب الدراجات يشارك في «الآسيوية» وأولمبياد داكار والمونديال



أعلن اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، مشاركته في عدة بطولات قارية وعالمية خلال الفترة المقبلة، تتصدرها منافسات الألعاب الآسيوية في اليابان، خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبلين. كما يشارك أيضاً في بطولة العالم للدراجات، المقررة في كندا خلال شهر سبتمبر، إضافة إلى أولمبياد الشباب في داكار خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين.



وأكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، أن المنتخب الوطني يستعد لهذه المشاركات من خلال معسكر خارجي، يقام بداية الصيف المقبل في أوروبا، وذلك قبل المشاركة مباشرة في البطولة الآسيوية وأولمبياد داكار.



وأشار منصور بوعصيبة إلى أن اتحاد الدراجات يواصل العمل بقوة مع وزارة الرياضة ولجنة دعم المواهب، التي أسهمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية في اكتشاف ودعم العديد من المواهب الواعدة في مختلف الألعاب، خاصة الفردية، التي يُنتظر لها مستقبل كبير، إلى جانب الألعاب الجماعية.