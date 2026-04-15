يوهانسن يمنح «الإمارات للدراجات» صدارة طواف أو جران كامينيو

أحرز يوليوس يوهانسن، دراج فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية، المركز الأول في المرحلة الأولى من طواف «أو جران كامينيو» بإسبانيا، متصدرًا الترتيب العام، ومحققًا أول انتصار له في السباق، وذلك خلال منافسات ضد الساعة.

وتمكن يوهانسن من قطع مسافة 15 كيلومترًا في زمن قدره 17 دقيقة و43 ثانية، متفوقًا بفارق 15 ثانية على رافائيل ريس، دراج فريق أنيكولور-كامبيكارن، الذي حل في المركز الثاني.

وبهذا الفوز، تصدر يوهانسن الترتيب العام للسباق، متقدمًا على رافائيل ريس ونيلسون أوليفيرا، فيما جاء آدم ييتس في المركز السادس.

ومن جانبه، قدم آدم ييتس أداءً مميزًا، بعدما أنهى المرحلة بفارق 40 ثانية عن المتصدر، ما يعزز حظوظه في المنافسة على الترتيب العام، خاصة في المراحل الجبلية المقبلة.