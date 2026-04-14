شرطة دبي تنظم الفعالية الثانية لمبادرة «الركض وقيادة الدراجة مع الشرطة»



تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، الأربعاء، الفعالية الثانية لمبادرة «الركض وقيادة الدراجة الهوائية مع الشرطة، «Run & Ride With Police»، وذلك في حلبة «دبي أوتودروم» في منطقة موتور سيتي.



وأوضحت شرطة دبي أن المبادرة مجتمعية، وتقام كل يوم أربعاء خلال شهر أبريل، من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء، في بيئة رياضية احترافية وآمنة.



وبينت شرطة دبي أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجهاتها في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ نمط حياة صحي، ودعم المبادرات المجتمعية، التي تسهم في إسعاد المجتمع، مؤكدة أن المبادرة توفر تجربة رياضية صممت لجميع العائلات مع أطفالهم، وللهواة، وللمحترفين، حيث يمكنهم المشاركة ضمن مسار آمن وممتع، يناسب مختلف المستويات.



وأكدت شرطة دبي أن ما يميز هذه المبادرة هو مشاركة محترفيها في رياضة الدراجات إلى جانب أفراد المجتمع، ما يمنحهم فرصة فريدة للاستفادة من خبراتهم، والتفاعل معهم في أجواء رياضية إيجابية، تعزز الثقة والتقارب.



ودعت شرطة دبي الراغبين في المشاركة في المبادرة إلى الوجود في «دبي أوتودروم» للاستمتاع بتجربة تجمع بين الصحة، النشاط، وروح الفريق.