الدراج عبدالله جاسم آل علي بطلاً لسباق الدولة ضد الساعة في الشارقة

تُوّج عبدالله جاسم آل علي، لاعب فريق الإمارات، بلقب سباق الدولة للدراجات ضد الساعة لفئة الكبار، الذي أقيم لمسافة 30 كم في منطقة محافز بالشارقة، صباح اليوم الأحد بمشاركة 37 متسابقاً من مختلف الأندية، وسط منافسة قوية بين نخبة الدراجين، ليؤكد تفوقه بعد أداء مميز أنهاه بزمن 36:17 دقيقة.



وجاء تتويج الفائزين بحضور منصور جمعة بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، ويوسف محمد ميرزا، نائب الرئيس ورئيس اللجنة الفنية، ويحيى مطر المهيري، رئيس لجنة الحكام، ومحمد بن شفيع، مدير المنتخبات الوطنية، حيث قاموا بتتويج أصحاب المراكز الأولى في ختام المنافسات.



في فئة الكبار، حل محمد المطيوعي، لاعب نادي الإمارات، في المركز الثاني بزمن 37:48 دقيقة، فيما جاء عبدالله علي الحمادي، لاعب نادي أبوظبي، في المركز الثالث بزمن 38:08 دقيقة. وعلى صعيد فئة تحت 23 سنة، أحرز يوسف عبدالله أميري، لاعب نادي النصر، المركز الأول، تلاه محمد العليلي من نادي شباب الأهلي في المركز الثاني، فيما جاء زايد سلطان من نادي أبوظبي في المركز الثالث.



في فئة ذوي الإعاقة «H»، توّج عايد الأحبابي بالمركز الأول، وجاء زيبان المهيري في المركز الثاني، بينما حل راشد الظاهري في المركز الثالث أما في فئة «C»، فقد أحرز عبدالله البلوشي المركز الأول، تلاه أحمد البدواوي في المركز الثاني، وجاء سالم الجنيبي في المركز الثالث.

وشهد السباق مستويات فنية مميزة وتنافساً قوياً بين المشاركين، بما يعكس التطور المتواصل لرياضة الدراجات في الدولة، والاهتمام المستمر بتطوير المواهب الوطنية في مختلف الفئات.