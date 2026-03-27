منتخب أصحاب الهمم للدراجات يبدأ تحدي «آسيوية الفلبين»

يفتتح منتخبنا الوطني للدراجات لأصحاب الهمم، اليوم، مشاركته في بطولة آسيا للمضمار، التي تستضيفها الفلبين خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس الجاري.

ووصلت بعثة المنتخب، المكوّنة من اللاعبين أحمد البدواوي، وعبدالله البلوشي، وسلامة الخاطري، إلى جانب المدرب محمد المروي والفني عيسى البلوشي، إلى الفلبين قادمة من تايلاند، عقب المشاركة في مونديال الدراجات البارالمبية.

ويشارك دراجو المنتخب في ثلاث فعاليات اليوم، حيث يخوض أحمد البدواوي، المتوج مؤخرًا ببرونزية مونديال الدراجات البارالمبية في تايلاند، تصفيات سباق الكيلو لفئة الرجال، فيما تشارك سلامة الخاطري في نهائي سباق الكيلو للسيدات، ويخوض عبدالله البلوشي نهائي سباق الكيلو للرجال.

وخاض اللاعبون تدريبات مكثفة في الفلبين بإشراف المدرب محمد المروي، وفق الترتيبات الخاصة بالمنافسات المقررة، بعد اعتماد الإجراءات الفنية والقوائم المشاركة في البطولة.