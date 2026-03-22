منتخب الدراجات يغادر إلى الفلبين للمشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار

غادر منتخب الإمارات للدراجات إلى الفلبين، للمشاركة في منافسات البطولة الآسيوية للمضمار، والتي تعد من أبرز البطولات القارية في أجندة الاتحاد الآسيوي للدراجات، بمشاركة نخبة من أفضل دراجي القارة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس الجاري، وسط مشاركة واسعة من المنتخبات الآسيوية، حيث تمثل هذه البطولة محطة مهمة لدراجي الإمارات لاكتساب المزيد من الخبرات، والمنافسة على تحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور رياضة الدراجات في الدولة.



وحرص المنتخب على المغادرة قبل انطلاق البطولة بأربعة أيام، من أجل خوض التدريبات والتأقلم على أجواء المنافسات، ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل بداية السباقات.

ويخوض المنتخب المنافسات بقيادة الجهاز الفني، الذي يعمل على تحقيق أقصى استفادة فنية من الاحتكاك مع أقوى المنتخبات الآسيوية، إلى جانب تطوير مستوى الدراجين ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.



وتضم قائمة المنتخب في فئة الرجال كلاً من: محمد المطيوعي، عبدالله الحمادي، عبد العزيز الهاجري، ويوسف أميري، فيما يشارك في فئة الشباب كل من: سيف الغاوي، عبدالله الهاشمي، وسلطان الحمادي.

ويقود البعثة الجهاز الإداري والفني الذي يضم محمد بن شفيع مدير المنتخبات الوطنية، والمدرب عبيد أحمد المري، إضافة إلى الميكانيكي ساجد، وأخصائي التدليك جون بول.

ويأمل المنتخب في تقديم مستويات مميزة خلال البطولة، وتحقيق نتائج إيجابية تليق بسمعة الدراجات الإماراتية، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به اللعبة، والطموحات المستمرة للظهور بصورة مشرفة على المستوى القاري.