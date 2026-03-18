بقيادة بوجاتشار.. «الإمارات للدراجات» يخوض تحدي «ميلانو-سان ريمو»



يشارك فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية بقائمته في سباق «ميلانو-سان ريمو»، المقرر إقامته السبت المقبل بإيطاليا، والذي يعد أحد أطول وأبرز سباقات الدراجات الهوائية في العالم، ضمن روزنامة الفريق للموسم الحالي، وبمسافة إجمالية تبلغ 298 كيلومتراً.



وتضم قائمة الفريق نخبة من أبرز الدراجين، يتقدمهم السلوفيني تادي بوجاتشار، العائد من التتويج بلقب سباق «سترادي بيانكي»، إلى جانب المكسيكي ديل تورو، المتوج بلقب طواف الإمارات الشهر الماضي، وسباق «أدرياتيكو» في إيطاليا خلال الأسبوع الجاري. كما تشمل القائمة كلاً من براندون ماكنولتي، وجان كريستن، ودومين نوفاك، ونيلس بوليت، وفيليكس جرو سشارتنر، وفلوريان فيرميرش.



وتنطلق نسخة عام 2026 من السباق من مدينة ميلانو باتجاه سان ريمو، قبل التوجه شمالاً نحو ميلانو، في مسار يمتد لمسافة طويلة تمثل تحدياً استثنائياً للدراجين المشاركين.

ويتطلع بوجاتشار، قائد الفريق، إلى تحقيق لقب هذا السباق للمرة الأولى في مسيرته، وإضافته إلى سجل إنجازاته الحافل، في ظل نتائجه المميزة خلال الموسم الحالي.