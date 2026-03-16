«الإمارات إكس آر جي» يواصل التألق بلقب «تيرينو–أدرياتيكو» في إيطاليا

تُوِّج المكسيكي ديل تورو، درّاج فريق «الإمارات إكس آر جي»، بطلاً لسباق «تيرينو–أدرياتيكو 2026» في إيطاليا، بعد ختام المرحلة السابعة والأخيرة اليوم، متصدراً الترتيب العام للسباق.

أنهى ديل تورو السباق مستفيداً من الدعم الكبير الذي قدّمه له زملاؤه في الفريق خلال المرحلة الأخيرة.

ورغم تعرّضه لحادث سقوط قبل نحو 90 كيلومتراً من خط النهاية، تمكّن من العودة سريعاً إلى دراجته ومواصلة السباق، ليصل بأمان إلى خط النهاية ويحافظ على صدارة الترتيب العام.

امتدت المرحلة الأخيرة لمسافة 142 كيلومتراً من تشيفيتانوفا ماركي إلى سان بينيديتو دل ترونتو، وانتهت بسباق سرعة جماعي فاز به الإيطالي جوناثان ميلان.

أما ديل تورو فقد أنهى المرحلة ضمن المجموعة الرئيسية ليحسم اللقب رسمياً.

وقال ديل تورو: «هذا الفوز مميز جداً بالنسبة لي وللفريق. سباق تيرينو–أدرياتيكو من أهم السباقات في الروزنامة الدولية، والفوز به يعني لي الكثير».

وأضاف: «الفريق دعمني كثيراً في الصعود ومواجهة الرياح، وكذلك في الوصول بأمان إلى خط النهاية رغم الحادث. من دون دعمهم لم يكن ذلك ممكناً».