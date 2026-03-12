الإمارات القابضة لدراجات السيدات تحصد برونزية أوتينجن في بلجيكا

أحرزت الأمريكية ميغان جاستراب، لاعبة فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية للسيدات، أمس المركز الثالث في سباق «أكسينا ليوف – أوتينجن» في بلجيكا، لتصعد منصة التتويج للمرة الأولى مع الفريق.

وجاء ذلك بدعم من زميلاتها، إضافة إلى دورها الكبير في إنهاء السباق الذي امتد لمسافة 140 كيلومتراً من سينت-بيترس-ليو إلى أوتينجن بنجاح.

وفي المرحلة الحاسمة، لعبت البلجيكية فيبي يوريس دوراً مهماً في مقدمة المجموعة، حيث وضعت ميغان جاستراب وصوفي فان رويين في موقع مثالي. وفي الكيلومترات الأخيرة، كانت مهمة فان رويين توجيه زميلتها الأمريكية إلى الموقع المناسب عند بداية الصعود القصير الذي حسم نتيجة السباق.

وتم تنفيذ الانطلاقة التمهيدية بشكل مثالي، ما سمح لجاستراب ببدء الصعود بين المتسابقات في المقدمة.

وأعربت جاستراب عن سعادتها بما حققته من إنجاز لأول مرة مع الفريق، وقالت: «فريقي قام بعمل رائع في حمايتي ووضعني في موقع جيد، خاصة في مقاطع الحصى وقبل الصعود، ما مكنني من إنهاء مهمتي بالوقوف على منصة التتويج».