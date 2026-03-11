«الإمارات للدراجات» في صدارة تيرينو – أدرياتيكو بإيطاليا

تصدر المكسيكي ديل تورو، دراج فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات الهوائية، الترتيب العام، رغم حلوله في المركز الثاني أمس في المرحلة الثانية من سباق تيرينو – أدرياتيكو بإيطاليا، الذي يبلغ طوله 206 كيلومترات، وتضمن عدة مقاطع من الطرق الحصوية في الجزء الأخير قبل خط النهاية.

وشهدت المرحلة الثانية واحداً من أكثر أيام السباق قوة وإثارة، بعد ارتفاع معدل الأمطار والطرق الزلقة، ما صعّب مهمة الدراجين قبل الوصول إلى خط النهاية.

ومن جانبه، تصدر المرحلة الثانية الدراج ماثيو فان من فريق ألبسين بريميير تيك، فيما جاء ثالثاً خلف ديل تورو الدراج جوليو بيليتزاري من فريق ريد بول.