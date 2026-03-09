«الإمارات القابضة لدراجات السيدات» يتصدر سباق «إن يورو» في إيطاليا



تصدر فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية للسيدات، أمس سباق «تروفيو أورو إن يورو» الذي تم تنظيمه في منطقة سينكواله دي مونتينيوزو بإيطاليا، إذ نجحت لاعبة الفريق الإيطالية اليسا لونجو بورجيني في تحقيق فوز منفرد تصدرت به السباق الذي أقيم لمسافة 106.8 كم.



وحلت ثانياً زميلتها الهولندية كارلاين سوينكلز، بينما حلت البولندية دومينيكا فلودارتشيك ثالثة، والإيطالية سيلفيا بيرسيكو رابعة، كما احتلت الإسبانية باولا بلاسي المركز التاسع، والإيطالية إيريكا ماغنالدي المركز العاشر، لتتواجد جميع لاعبات الفريق المشاركات في السباق في المراكز العشرة الأولى.