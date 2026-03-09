تتويج أبطال الدراجات ضمن بطولة منصور بن زايد الرمضانية

أحرز الدراج المغربي أنس العبيدة لقب فئة الرجال، وتصدرت الأسترالية ماديسون بلاك فئة السيدات في سباق الدراجات الهوائية، بمشاركة كبيرة من مختلف الفئات ضمن فعاليات بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026.

وتُنظم البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتستمر حتى 17 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 منافسة، فيما تبلغ إجمالي جوائزها 10 ملايين درهم.

وشارك في إطلاق شارة البداية لسباق الدراجات محمد سيف النيادي، مدير عام مهرجان الشيخ زايد، والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، ويوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، وسعادة المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة «قطارات الاتحاد»، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وسهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في المجلس.

وشهدت منافسات الرجال لمسافة 45 كلم منافسة قوية، وجاء المغربي سفيان الحدي في المركز الثاني، والسوري أسامة صبحي ثالثاً، كما حقق ثلاثة من دراجي الإمارات نتائج مميزة، بحصول راشد البلوشي على المركز الرابع، وعبدالله الحمادي على المركز الخامس، ومحمد الصباغ على المركز العاشر.

وأسفرت منافسات فئة السيدات لمسافة 30 كلم عن فوز زهرة حسين من فريق أبوظبي للدراجات الهوائية بالمركز الثاني، وجاءت ثالثة الفلبينية أنجيل يادوليتش، فيما حصدت مروى سلمان من نادي النصر المركز السابع.

ومن جهة أخرى، اختُتمت أمس منافسات السيدات ضمن بطولة الشطرنج، بالتزامن مع «اليوم العالمي للمرأة» الموافق 8 مارس من كل عام، بمشاركة 30 لاعبة من 10 دول، وتوجت اللاعبة الأوزبكية شاكنوزا سابيروفا باللقب، وجاءت الأرمينية ماريا جيفورجيان في المركز الثاني، والإماراتية لؤلؤة الحمادي ثالثة، والفرنسية ألبس تيسو رابعة.

كما حققت منافسات الأدوار الإقصائية في كرة القدم نجاحاً فنياً وجماهيرياً، وتأهلت ثمانية أندية إلى دور الـ16، وأسفرت النتائج عن فوز سامبا على البيت متوحد 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 5-5، ونحيل جورخاس على أبيكس فيلوستي 4-0، والأرشيف والمكتبة الوطنية على أكاديمية سبورت فور أول 6-2، والراقي على كودم 3-2، والونان على الفولباري 5-0، وتبريد على أساطير أبوظبي 6-0، وبوليفيا على إم بي زيد 6-2، وبينونة على ثري بوينتس 7-0.

ومن جهة أخرى، انطلقت أمس منافسات لعبة شد الحبل، وتستمر حتى 17 مارس الجاري، كما أقيمت منافسات في كرة الطائرة والكريكت والبادل، وسيتم يوم غد تتويج أبطال كرة السلة الثلاثية، إلى جانب إقامة منافسات المواي تاي وكرة الطاولة والريشة الطائرة.

وأكد طلال الهاشمي أن اللجنة المنظمة اعتمدت تنظيم فعالية رياضية مجتمعية يوم الأحد من كل أسبوع، لمواكبة الإقبال على مسابقات مثل الجري والدراجات الهوائية، التي تتميز بكونها تقام خلال يوم واحد بمشاركة المئات من مختلف الفئات العمرية.

وأشار إلى أن رياضة الدراجات تشهد تطوراً وانتشاراً واسعاً في دولة الإمارات وأبوظبي، ومرت بمراحل عدة من خلال استضافة أحداث كبرى لسباقات الدراجات بدعم القيادة الرشيدة، وإنشاء مسارات تمتد حالياً في مختلف أرجاء أبوظبي، ما أسهم في زيادة الزخم لهذه الرياضة وانتشارها بشكل كبير.