سيطرة إماراتية على سباق الدراجات للسيدات في إيطاليا

تصدر فريق «الإمارات القابضة للدراجات الهوائية للسيدات»، أمس، سباق «تروفيو أورو إن يورو» الذي أقيم في منطقة سينكواله دي مونتينيوزو بإيطاليا.

ونجحت لاعبة الفريق الإيطالية إليسا لونغو بورجيني في تحقيق فوز منفرد تصدرت به السباق الذي أقيم لمسافة 106.8 كيلومتر.

وحلت زميلتها الهولندية كارلاين سوينكلز في المركز الثاني، بينما جاءت البولندية دومينيكا فلودارتشيك في المركز الثالث، والإيطالية سيلفيا بيرسيكو في المركز الرابع.

كما احتلت الإسبانية باولا بلاسي المركز التاسع، والإيطالية إيريكا ماغنالدي المركز العاشر، لتتواجد جميع لاعبات الفريق المشاركات في السباق ضمن المراكز العشرة الأولى.