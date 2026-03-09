Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
ركوب الدراجات

سيطرة إماراتية على سباق الدراجات للسيدات في إيطاليا

الإمارات القابضة لدراجات السيدات
الإمارات القابضة لدراجات السيدات

البيان

تصدر فريق «الإمارات القابضة للدراجات الهوائية للسيدات»، أمس، سباق «تروفيو أورو إن يورو» الذي أقيم في منطقة سينكواله دي مونتينيوزو بإيطاليا.

ونجحت لاعبة الفريق الإيطالية إليسا لونغو بورجيني في تحقيق فوز منفرد تصدرت به السباق الذي أقيم لمسافة 106.8 كيلومتر.

وحلت زميلتها الهولندية كارلاين سوينكلز في المركز الثاني، بينما جاءت البولندية دومينيكا فلودارتشيك في المركز الثالث، والإيطالية سيلفيا بيرسيكو في المركز الرابع.

كما احتلت الإسبانية باولا بلاسي المركز التاسع، والإيطالية إيريكا ماغنالدي المركز العاشر، لتتواجد جميع لاعبات الفريق المشاركات في السباق ضمن المراكز العشرة الأولى.