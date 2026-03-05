مشاركة واسعة في سباق الدراجات ضمن «تحدي حفيت الرياضي»

ينظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، السبت المقبل، سباق الدراجات ضمن منافسات «تحدي حفيت الرياضي» في العين.

وتقام النسخة الحالية من «تحدي حفيت الرياضي» تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وتستمر حتى 18 رمضان المبارك، بمشاركة رياضيين يمثلون أكثر من 25 جنسية، في حدث يجمع بين التنافس الرياضي والتفاعل المجتمعي، وذلك ضمن 43 بطولة رياضية تقام في مواقع متعددة.

وينطلق السباق من مقر نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في منطقة العين، من خلال أربع فئات، تشمل سباق الرجال والسيدات لمسافة 62 كم، وسباق الناشئين لمسافة 23 كم، وسباق أصحاب الهمم «الدراجات اليدوية» لمسافة 23 كم، وسباق الأطفال لمسافة 1 كم.

وقد بلغ عدد المشاركين المسجلين حتى الآن في السباق أكثر من 600 متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات.

وأكد النادي جاهزيته لتنظيم السباق وخروجه في أفضل صورة تليق بمكانة الحدث المجتمعية ودوره في تعزيز الجانب الرياضي بين جميع أفراد المجتمع.