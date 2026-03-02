فريق الإمارات يفرض حضوره على منصات التتويج الأوروبية

سجل فريق «الإمارات – إكس آر جي» للدراجات الهوائية حضورًا قويًا على أجندة السباقات الأوروبية، أمس، بعدما حقق يان كريستن المركز الثاني في سباق «فاون – أرديش كلاسيك» في فرنسا، فيما انتزع فلوريان فيرميرش المركز الثالث على منصة تتويج سباق «أوملوب هيت نيوسبلاد» في بلجيكا.

وقدم يان كريستن في فرنسا أداءً قتاليًا في سباق «فاون – أرديش كلاسيك»، المعروف بطرقه الصعبة وصعوداته الحادة وإيقاعه الهجومي، وشهد السباق، البالغ طوله 187.6 كيلومترًا، تواجد الموهبة السويسرية ضمن مجموعة قوية ضمّت ماتيو يورغنسن من فريق «فيسما ليز أيه بايك»، وليني مارتينيز من فريق «البحرين – فيكتوريوس».

وحسم دراج فريق «الإمارات – إكس آر جي» المركز الثاني بعد نهاية قوية، بفارق 48 ثانية خلف بول سيشاس من فريق «ديكاتلون – سي إم إيه سي جي إم».

وفي بلجيكا، صعد فلوريان فيرميرش، دراج الفريق، إلى منصة التتويج في سباق «أوملوب هيت نيوسبلاد»، الممتد لمسافة 207.2 كيلومترًا، والذي يُعد الافتتاح التقليدي لكلاسيكيات الشمال. وتميز السباق بمسار شاق يضم قطاعات مرصوفة بالحصى وصعودات حاسمة، في ظل ظروف مناخية صعبة.

وأنهى فيرميرش السباق في المركز الثالث، عابرًا خط النهاية خلف فان دير بويل وتيم فان دايكه من فريق «فيسما ليز أيه بايك»، ليحقق منصة مرموقة في واحدة من أعرق كلاسيكيات الدراجات.

وتتواصل المنافسات غدًا مع سباق «كورنه – بروكسل – كورنه» في بلجيكا، وسباق «فاون – دروم» في فرنسا.