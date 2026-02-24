مشاركة كبيرة في سباق الدراجات الهوائية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان



انطلق مساء أمس، الاثنين، سباق الدراجات الهوائية ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، بمشاركة واسعة من الرجال والنساء والمواطنين والمواطنات وأصحاب الهمم، إلى جانب موظفي الجهات الحكومية، لمسافة 6 كيلومترات.



وشهد السباق أجواء تنافسية مميزة، عكست جاهزية المشاركين وروحهم الرياضية، في مشهد جسّد العزيمة والتحدي.



وأكدت اللجنة العليا المنظمة أن السباق يأتي في إطار تعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية، وترسيخ نمط الحياة الصحي في بيئة العمل الحكومية، مشيرةً إلى أن تنوع الفئات المشاركة، يعكس توجه الدورة نحو الشمولية، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في أنشطة رياضية تعزز التنافس الإيجابي، والتواصل بين الجهات المختلفة.



وفي ختام الفعالية، جرى تكريم الفائزين، وسط إشادة بالمستوى المتميز للمشاركين، والتنظيم الناجح للسباق، والتأكيد على أهمية مواصلة دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية.