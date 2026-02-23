الهولندي فيرملت فورت بطل الفئة المفتوحة لـ«الدراجات الهوائية» بدورة ند الشبا





شهدت منافسات سباق الدراجات الهوائية لفئة الرجال المفتوحة، ضمن فعاليات النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، صراعاً قوياً على المراكز الأولى عكس مستوى الندية والتقارب بين المشاركين، وحُسمت بطولة فئة الرجال المفتوحة بصراع الأجزاء من الثانية، حيث انتزع الهولندي كوين فيرملت فورت المركز الأول بزمن قدره 1:29:05 ساعة، متقدماً بفارق ضئيل للغاية على الإماراتي أحمد المنصوري الذي حل ثانياً بالتوقيت ذاته، فيما جاء الروسي كيريل ميلر ثالثاً بالزمن نفسه، ليؤكد خط النهاية حجم التقارب والندية في واحدة من أقوى سباقات الدورة.



وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين، فرض الجزائري عبدالقادر رحماني نفسه بطلاً بزمن 1:29:08 ساعة، متقدماً على مواطنه نور الدين حوشين «1:29:10»، بينما جاء الإماراتي نادر بن هندي ثالثاً بزمن 1:29:16.

وعلى صعيد الفرق، انتزع فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الصدارة بزمن إجمالي بلغ 4:27:17 ساعات، متقدماً بفارق ثانيتين فقط على فريق «وايت ستار» «4:27:19»، فيما جاء نادي أبوظبي للدراجات ثالثاً بزمن 4:27:20، في سباق اتسم بتقارب لافت حتى اللحظات الأخيرة.



وسجل أبطال أصحاب الهمم حضوراً مميزاً في منافسات دراجات الطريق، حيث توج عبدالله سالم البلوشي بالمركز الأول بزمن 28:26 دقيقة، متقدماً بفارق أجزاء من الثانية على ذياب المهيري، فيما حل أحمد البدواوي ثالثاً بزمن 28:31. وفي فئة دراجات اليد، أحرز حسين مراد المازم المركز الأول بزمن 32:33 دقيقة، متقدماً على العُماني سامي السليمي «32:37»، بينما جاء أحمد محمد النعيمي ثالثاً بزمن 32:40.

وفي منافسات اليوم الثالث من بطولة تحدي الموانع لمسافة 400 متر، تصدر الروسي نيكيتا خايدوكوف الترتيب بزمن 3:05 دقائق، تلاه مواطنه سام كوكوتليف «3:35»، فيما جاء رسلان بوشكاريف ثالثاً بالزمن ذاته، على أن تحسم النتائج النهائية بعد استكمال جميع المتسابقين للمسار في أسرع زمن ممكن.



على جانب آخر، تتجه أنظار عشاق رياضة البادل، مساء غد الثلاثاء، إلى مجمع ند الشبا الرياضي، حيث يلتقي منتخبا الإمارات والبحرين في مواجهة خليجية مرتقبة ضمن منافسات بطولة منتخبات البادل، المقامة في إطار النسخة الثالثة عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، الأكبر من نوعها خلال شهر رمضان المبارك.



يشارك في بطولة منتخبات البادل ثمانية منتخبات هي الإمارات، السعودية، الكويت، المغرب، مصر، البحرين، إيران ولبنان، في منافسات تعكس اتساع انتشار اللعبة إقليمياً وتنامي مستواها الفني. وتحمل مواجهة الإمارات والبحرين طابع «الديربي» الخليجي، في لقاء يُتوقع أن يكون حاسماً ضمن مرحلة المجموعات في ظل تقارب المستويات والسعي لحجز بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.



وتشهد الجولة ذاتها مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره الإيراني، فيما يلتقي المنتخب المصري مع لبنان، ويصطدم المنتخب المغربي بالكويت. وتتواصل المنافسات الأربعاء بلقاءات تجمع الإمارات مع مصر، وإيران مع الكويت، والبحرين مع لبنان، والمغرب مع السعودية، ما يمهد الطريق لمواجهات فاصلة مع اقتراب مراحل الحسم.



وتتواصل فعاليات الدورة مع انطلاق منافسات الجوجيتسو في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي لفئتي الناشئين والشباب، على أن تقام منافسات فئة الكبار الأربعاء. كما تنطلق بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، فيما يقام سباق الجري في 27 فبراير، وتتواصل منافسات كرة السلة 3×3 على أن يقام النهائي في 3 مارس.

وتبدأ منافسات الكرة الطائرة في 26 فبراير، فيما تنطلق بطولة شد الحبل في الأول من مارس، لتواصل دورة ند الشبا ترسيخ مكانتها منصة رياضية تجمع بين التنافس الاحترافي والبعد المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك.