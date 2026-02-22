سعيد حسن وعائشة فولاذ ينتزعان لقب الهواة في سباق دراجات ند الشبا



توج الدراج سعيد حسن صفر بلقب فئة الهواة المواطنين، وعائشة فولاذ بلقب الهواة المواطنات، فيما أحرزت الليتوانية أكفيله جيدرايتيته لقب الفئة المفتوحة للسيدات، في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 74 كيلو متراً ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»؛ الحدث الرياضي الأكبر من نوعه خلال شهر رمضان المبارك.

وتقام الدورة برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعارها الملهم «قدرات لا حدود لها»، محتضنة نخبة من أبرز الرياضيين في مجمع ند الشبا الرياضي.



شهد سباق الدراجات الهوائية ضمن الدورة منافسة حبست الأنفاس وتقارباً كبيراً في المستويات ضمن فئة المواطنين «رجال»، حيث أنهى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى السباق في التوقيت ذاته بفارق أجزاء ضئيلة من الثانية، ونجح سعيد حسن صفر، من فريق شرطة دبي، في حسم المركز الأول بتوقيت قدره «01:34:57»، متقدماً على محمد هيثم، الذي حل ثانياً بالزمن ذاته، فيما جاء خالد إبراهيم علي من فريق شرطة دبي في المركز الثالث بالتوقيت نفسه، في مشهد جسد ذروة الندية والإثارة حتى الأمتار الأخيرة.



وعلى صعيد فئة المواطنات فرضت عائشة فولاذ سيطرتها محققة المركز الأول بجدارة، بعد أن أنهت السباق بزمن قدره «02:01:38»، متفوقة على الغالية عسكر، التي جاءت في المركز الثاني مسجلة «02:04:14»، بينما حلت حمدة بن حمد في المركز الثالث بتوقيت «02:04:15»، في سباق تميز بالتكتيك العالي والفوارق الزمنية الضيقة.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات فرضت الخبرة الدولية كلمتها العليا على منصة التتويج، حيث حلقت الليتوانية أكفيله جيدرايتيته «فريق شرطة دبي» بالمركز الأول، مسجلة زمناً قدره «01:48:41»، تاركة المركز الثاني لزميلتها في الفريق الليتوانية أوليفيا بلسيت بفارق ثانية واحدة فقط «01:48:42»، في حين جاءت البريطانية إيزابيل نيكول داربي في المركز الثالث بزمن «01:51:19».



أما منافسات فئة كبار المواطنات والمقيمات فقد أسفرت عن تتويج البرتغالية تانيا رودريغيز بالمركز الأول، مسجلة زمناً قدره «02:01:34»، تلتها الفرنسية آن خا في المركز الثاني بتوقيت «02:04:14»، فيما أبَت الإماراتية موزة سالم المنصوري إلا أن تضع بصمتها، محرزة المركز الثالث بزمن «02:04:46»، لتضيف إنجازاً وطنياً جديداً على منصات تتويج السيدات.



تحدي الموانع

وفي منافسات تحدي الموانع القوية 400 متر أسفرت نتائج اليوم الأول لفئة الرجال عن انتزاع الروسي سيرجي بيريلغين المركز الأول بتوقيت «03:29: دقيقة»، وسط ملاحقة قوية من الإماراتي طارق حبتور، الذي حل ثانياً بزمن «03:52: دقيقة»، بينما ذهب المركز الثالث إلى المغربي أيوب الحمجي بزمن «04:11: دقيقة».

أما في منافسات اليوم الثاني المخصصة للسيدات فقد حلقت الروسية أليسا بيتروفا بالمركز الأول مسجلة «03:43: دقيقة»، تلتها مواطنتها الروسية أولغا كوبييكو في المركز الثاني بزمن «03:48: دقيقة»، في حين جاءت النرويجية سيغني كارولين كولستو ثالثة بتوقيت «03:49: دقيقة». وتعد هذه هي نتائج الأيام الأولى فقط من تحدي الموانع، وليست نتائج نهائية للسباق، حيث تستمر المنافسات حتى الثلاثاء المقبل، ليتم الإعلان عن الفائز النهائي في المنافسات.



أجندة حافلة

إلى ذلك تتواصل منافسات الدورة وفق جدولها الزمني المكثف؛ إذ تختتم، غداً الاثنين، منافسات بطولة الريشة الطائرة في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، كما تنطلق فعاليات البطولة الخليجية للبادل، بالتزامن مع استمرار منافسات تحدي الموانع، الذي سيشهد إقامة جولته النهائية الثلاثاء 24 فبراير.

وعلى صعيد رياضات الفنون القتالية تنطلق «الثلاثاء» منافسات الجوجيتسو، وتستمر ليومين؛ حيث تخصص نزالات الثلاثاء لفئتي الناشئين والشباب «ذكور وإناث» في مجمع ند الشبا الرياضي «الميزان من 4:00 إلى 6:00 مساء، والنزالات تبدأ في 9:00 مساء»، على أن تقام الأربعاء «25 فبراير» منافسات فئة الكبار بالتوقيت نفسه.

وتشهد الأيام المقبلة زخماً إضافياً، حيث تختتم اليوم «الاثنين 23 فبراير» منافسات بطولة الريشة الطائرة، التي انطلقت، أمس، في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، فيما تتواصل منافسات تحدي الموانع على أن يقام النهائي يوم 24 فبراير.



وتنطلق، غداً الثلاثاء، منافسات الجوجيتسو على مدار يومي 24 و25 فبراير، إذ تقام الثلاثاء 24 فبراير منافسات فئتي الناشئين «ذكور وإناث» والشباب «ذكور وإناث» في مجمع ند الشبا الرياضي، مع ميزان من الساعة 4:00 حتى 6:00، على أن تنطلق النزالات عند الساعة 9:00، فيما تقام الأربعاء 25 فبراير منافسات فئة الكبار «ذكور وإناث» بالموقع ذاته، مع الميزان من 4:00 حتى 6:00، وانطلاق النزالات عند 9:00 مساء.



ويقام سباق الجري يوم 27 فبراير، كما تتواصل منافسات بطولة كرة السلة 3×3 على أن يقام النهائي يوم 3 مارس. وتنطلق، غداً «الثلاثاء»، منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، وتدخل مراحل الحسم بإقامة قبل النهائي يوم 2 مارس، ثم مباراة المركز الثالث يوم 3 مارس، على أن يقام النهائي يوم 4 مارس في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي.

وتنطلق بطولة شد الحبل يوم 1 مارس، وتستمر حتى 6 مارس، وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة يوم 26 فبراير، بمشاركة نخبة الفرق واللاعبين من أكبر وأشهر الأندية العالمية، وتقام مباريات نصف النهائي يوم 5 مارس، ثم مباراة المركز الثالث يوم 6 مارس فالنهائي يوم 7 مارس. وتنطلق منافسات الكرة الطائرة 26 فبراير، بمشاركة نخبة من الفرق واللاعبين العالميين، ويقام سباق الجري 27 فبراير.