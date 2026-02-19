الإيطالي جوناثان ميلان يفوز بالمرحلة الرابعة من طواف الإمارات 2026



فاز الإيطالي جوناثان ميلان بالمرحلة الرابعة «مرحلة بالمز سبورتس» من طواف الإمارات 2026، السباق العالمي الوحيد ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في الشرق الأوسط، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، ويستمر حتى 22 فبراير في نسخته الثامنة.



وقطع دراج فريق ليدل تريك الألماني مسافة المرحلة «السريعة» البالغة 182 كم، التي انطلقت وانتهت في الفجيرة، بزمن وقدره 4 ساعات و3 دقائق و6 ثوانٍ، متقدماً على البريطاني فيرنون ايثان، نجم فريق ان اس ان، وشقيقه ماتيو ميلان، نجم فريق جروباما اف دي جي، الذي جاء ثالثاً في المرحلة.



وبعد نهاية الجولة الرابعة احتفظ الإيطالي تيبيري بالقميص الأحمر، الذي ترعاه مجموعة موانئ أبوظبي، والذي يمنح لمتصدر الترتيب العام بالزمن، بعد أن قطع مسافات الجولات الأربع بزمن وقدره 11 ساعة و12 دقيقة و9 ثوانٍ، أما القميص الأخضر، الذي ترعاه مبادلة والذي يمنح لمتصدر الترتيب العام بالنقاط، فاحتفظ به المكسيكي إسحاق ديل تورو، نجم فريق الإمارات اكس ار جي، وبقي القميص الأبيض الذي ترعاه برجيل القابضة مع تيبيري أسرع دراج شاب «تحت 25 سنة» في المرحلة، وبقي القميص الأسود «برعاية الدار» لمتصدر مراحل السرعة المتوسطة مع سيلفان ديلييه، نجم فريق ألبسين بريميير تيك.



وتوج الفائزين عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والعقيد عبدالله السماحي، ممثل القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وطلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز سبورتس، والكابتن محمد اليحيائي، الرئيس التنفيذي لمرافئ الفجيرة «مجموعة موانئ أبوظبي»، وعبد الله الخديم، مدير مركز إسعاد المتعاملين في بلدية الفجيرة، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة المجتمعية في مجلس أبوظبي، وعبدالرحيم الزرعوني، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في المجلس، وشيخة الزعابي، رئيس قسم الاتصال في المجلس، ومنيرة المهري، رئيس قسم الشركاء في المجلس.



وأكد جوناثان ميلان عقب فوزه بالمرحلة الرابعة من الطواف أنه كان متحفظاً بشأن حسمه للسباق في ظل قوة مجموعة الهروب، التي تقدمت بفارق مريح، مشيداً في الوقت ذاته بأداء فريقه، الذي نجح في تقليص الفارق وتهيئته في الموقع المثالي قبل الكيلو متر الأخير، ليحسم الانطلاقة النهائية بثقة.



وأعرب ميلان عن سعادته بأدائه، كما عبر عن فخره بحلول شقيقه الأصغر ماتيو في المركز الثالث في المرحلة، مشيراً بروح رياضية إلى أنه سعيد بتفوق شقيقه، الذي يمتلك مستقبلاً مشرقاً في عالم سباقات الدراجات الهوائية.

وتقام، غداً الجمعة، مرحلة دبي «الخامسة» من طواف الإمارات 2026، إذ تنطلق من حديقة الممزر، وصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 166 كم، مروراً بأبرز معالم دانة الدنيا دبي.