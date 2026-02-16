«الإمارات للدراجات» يحقق فوزاً مزدوجاً ويعزز صدارته المبكرة في موسم 2026



تُوج فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، بلقب سباق «فيغيرا تشامبيونز كلاسيك 2026»، بعد أن قدّم دراجه أنطونيو مورغادو اندفاعة نهائية حاسمة، محققاً إنجازاً مميزاً للفريق في البرتغال، ومضيفاً انتصاراً جديداً إلى سلسلة النجاحات المبكرة هذا الموسم. وأثبت مورغادو مجدداً تفوقه في مدينة فيغيرا دا فوز، بعدما صمد أمام التحدي القوي من أليكس أرانبورو من فريق «كوفيديس» في الأمتار الأخيرة، ليصبح أول دراج ينجح في الدفاع عن لقبه خلال النسخ الأربع للسباق.



وامتد سباق اليوم الواحد الذي أقيم أمس لمسافة 177.8 كيلومتراً، وأُدرج ضمن سلسلة UCI ProSeries، حيث جرى تحت رياح ساحلية صعبة. وانطلقت مجموعة منفصلة مبكراً، ومع تبقّي نحو 6 كيلومترات تشكّلت مجموعة مختارة ضمّت مورغادو وأرانبورو وبراندون ماكنولتي، عقب هجمات قوية على المسارات المتموجة.



وفي الكيلومترات الأخيرة، تعامل مورغادو بذكاء تكتيكي، فبقي قريباً من انطلاقة أرانبورو الأولى قبل أن يطلق اندفاعته القوية ويحسم الفوز، مسجلاً انتصاره الثاني توالياً في هذا الحدث، وثاني انتصاراته في موسم 2026 بعد فوزه السابق في «تروفيو كالفيا».

ويمثل هذا الانتصار ثاني فوز لفريق الإمارات - إكس آر جي في اليوم ذاته، بعدما أحرز مارك سولير اللقب العام في «فويلتا مورسيا». وكانت المرحلة الثانية من السباق قد أُوقفت بسبب الرياح العاتية التي اعتُبرت غير آمنة، ما أدى إلى تحييد المنافسات.