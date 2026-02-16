الإمارات للدراجات يكتب بداية قوية في سباقات موسم 2026

توج فريق الإمارات – إكس آر جي للدراجات الهوائية بلقب سباق «فيغيرا تشامبيونز كلاسيك 2026»، بعدما قدّم دراجه أنطونيو مورغادو اندفاعة نهائية حاسمة، محققًا إنجازًا مميزًا للفريق في البرتغال، ومضيفًا انتصارًا جديدًا إلى سلسلة النجاحات المبكرة هذا الموسم.

وأثبت مورغادو مجددًا تفوقه في مدينة فيغيرا دا فوز، بعدما صمد أمام التحدي القوي من أليكس أرانبورو، درّاج فريق «كوفيديس»، في الأمتار الأخيرة، ليصبح أول درّاج ينجح في الدفاع عن لقبه خلال النسخ الأربع للسباق.

وامتد سباق اليوم الواحد، الذي أقيم أمس، لمسافة 177.8 كيلومترًا، وأُدرج ضمن سلسلة UCI ProSeries، حيث جرى تحت رياح ساحلية صعبة.

وانطلقت مجموعة منفصلة مبكرًا، ومع تبقي نحو ستة كيلومترات، تشكّلت مجموعة مختارة ضمّت مورغادو وأرانبورو وبراندون ماكنولتي، عقب هجمات قوية على المسارات المتموجة.

وفي الكيلومترات الأخيرة، تعامل مورغادو بذكاء تكتيكي، فبقي قريبًا من انطلاقة أرانبورو الأولى، قبل أن يطلق اندفاعته القوية ويحسم الفوز، مسجلًا انتصاره الثاني تواليًا في هذا الحدث، وثاني انتصاراته في موسم 2026، بعد فوزه السابق في «تروفيو كالفيا».

ويمثل هذا الانتصار ثاني فوز لفريق الإمارات – إكس آر جي في اليوم ذاته، بعدما أحرز مارك سولير اللقب العام في «فويلتا مورسيا».

وكانت المرحلة الثانية من السباق قد أُوقفت بسبب الرياح العاتية التي اعتُبرت غير آمنة، ما أدى إلى تحييد المنافسات.