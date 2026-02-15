بمشاركة 145 دراجاً.. انطلاق النسخة الثامنة لطواف الإمارات غداً



تنطلق غداً، الإثنين، منافسات النسخة الثامنة من طواف الإمارات 2026، السباق العالمي الوحيد ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات في الشرق الأوسط، بمشاركة 145 من نخبة الدراجين العالميين، يمثلون 21 فريقاً عالمياً، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، عبر 7 مراحل بإجمالي مسافة 1004.2 كيلومترات، ويستمر حتى 22 فبراير الجاري.

ونظم مجلس أبوظبي الرياضي مؤتمراً صحفياً، بمقر متجر كولناغو بجزيرة الحديريات، بحضور الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، و5 من أبرز الدراجين العالميين المشاركين في الطواف الذين تحدثوا عن تطلعاتهم واستعداداتهم للسباق.



وأكد كل من، البلجيكي ريمكو أفينبول نجم فريق ريد بُل بورا هانزغروهي الألماني، الذي يعد من أبرز نجوم الدراجات في العالم، حيث فاز بطواف إسبانيا 2022، وتوج بطلاً للعالم في سباق الطريق وسباق ضد الساعة، كما أحرز ذهبيتي أولمبياد باريس 2024، والمكسيكي إسحاق ديل تورو نجم فريق الإمارات اكس ار جي، الذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة، بعد فوزه بسباق تور لافانير 2023، وانضمامه إلى فريق الإمارات، حيث أظهر قدرات قوية في المراحل الجبلية، ويُتوقع له مستقبل واعد في سباقات الطوافات الكبرى، والإيطالي جوناثان ميلان درّاج فريق ليدل تريك الألماني أحد أفضل دراجي السرعة في العالم، وحقق انتصارات مهمة في سباقات كبرى مثل طواف إيطاليا، ويتميز بقوته وسرعته العالية في الأمتار الأخيرة، ما يجعله منافساً بارزاً في مراحل السرعة، والبريطاني جوشوا تارلينغ درّاج فريق اينوس غرانديريس البريطاني من أبرز المتخصصين في سباقات ضد الساعة، حيث توج بطلاً للعالم وأوروبا في فئته العمرية، وحقق نجاحات مبكرة على مستوى النخبة، ويُعد من أبرز المواهب المستقبلية في سباقات ضد الساعة، والبلجيكي لينارت فان إيتفلت دراج فريق لوتو انترمارشي الصاعد، والذي حقق نتائج مميزة في سباقات على المستوى العالمي، ويُعد من أبرز الأسماء الواعدة للمنافسة على التصنيف العام مستقبلاً، وجاهزيتهم لخوض منافسات طواف الإمارات في نسخته الثامنة.



مسارات الطواف

وتتوزع منافسات النسخة الثامنة من طواف الإمارات على سبع مراحل متنوعة تشمل مرتفعات جبلية وطرقاً صحراوية وحضرية، مع المرور بمعالم جديدة ومواقع طبيعية خلّابة في مختلف إمارات الدولة، تمتد لمسافة 1,004.2 كم، انطلاقاً من المرحلة الأولى من مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة وصولاً إلى قلعة ليوا لمسافة 144 كم برعاية بن حمودة للسيارات، ثم المرحلة الثانية «ضد الساعة» التي تقام في جزيرة الحديريات لمسافة 12.2 كم برعاية بريتلينج، ثم المرحلة الثالثة التي تنطلق من أم القيوين وصولاً إلى جبل مبرح في رأس الخيمة لمسافة 183 كم برعاية هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ثم مرحلة الفجيرة لمسافة 182 كم برعاية بالمز الرياضية، وتقام المرحلة الخامسة في دبي من الممزر وصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 166 كم برعاية مجلس دبي الرياضي، ثم تقام المرحلة ما قبل الأخيرة في منطقة العين من متحف العين وصولاً إلى قمة جبل حفيت لمسافة 168 كم برعاية برجيل القابضة، وأخيراً تُختتم منافسات النسخة الثامنة من طواف الإمارات في مدينة أبوظبي انطلاقاً من متحف زايد وصولاً إلى كاسر الأمواج لمسافة 149 كم برعاية مجموعة موانئ أبوظبي.



21 فريقاً عالمياً

يشهد طواف الإمارات 2026، مشاركة 21 فريقاً، هي: ألبسين بريميير تيك «بلجيكا»، البحرين فيكتوريوس «البحرين»، ديكاثلون سي إم إيه سي جي إم «فرنسا»، إي إف إديوكيشن إيزي بوست «الولايات المتحدة الأمريكية»، غروباما إف دي جي يونايتد «فرنسا»، إينيوس غرينادييرز «المملكة المتحدة»، ليدل تريك «ألمانيا»، لوتو إنترمارشيه «بلجيكا»، مودرن أدفنتشر برو «الولايات المتحدة الأمريكية»، موفيستار «إسبانيا»، إن إس إن «سويسرا»، بيناريلو كيو 36.5 برو «سويسرا»، ريد بُل بورا هانزغروهي «ألمانيا»، سودال كويك ستيب «بلجيكا»، جايكو العلا «أستراليا»، بيكنيك بوستنل «هولندا»، فيسما ليز آ بايك «هولندا»، تيودور برو «سويسرا»، الإمارات إكس آر جي «الإمارات العربية المتحدة»، أونو إكس موبيليتي «النرويج»، وفريق إكس دي إس أستانا «كازاخستان».

سجل أبطال طواف الإمارات

2019 السلوفيني بريموز روغليتش

2020 البريطاني آدم ييتس

2021 السلوفيني تادي بوغاتشار

2022 السلوفيني تادي بوغاتشار

2023 البلجيكي ريمكو أفينبول

2024 البلجيكي لينارت فان إيتفيلت

2025 السلوفيني تادي بوغاتشار