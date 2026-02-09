فضيتان للإمارات في سباق الفردي العام بالبطولة الآسيوية للدراجات الهوائية



حصد منتخب الإمارات للدراجات الهوائية ميداليتين فضيتين جديدتين في سباق الفردي العام ضمن منافسات فئة الماسترز في البطولة الآسيوية للطريق 2026 المقامة في القصيم، ليواصل حضوره القوي على خريطة المنافسة القارية.

وحقق نجم المنتخب حميد محراب المركز الثاني بعد أداء تنافسي كبير حتى الأمتار الأخيرة، ليصعد مجدداً إلى منصة التتويج ويضيف فضية ثمينة إلى رصيده في البطولة، كما تألقت الدراج الإماراتية موزة سالم المنصوري بحصولها على المركز الثاني في سباق الفردي العام لفئة الماسترز، بعد منافسة قوية أثبتت خلالها جاهزيتها الفنية وتطور مستوى الدراجات النسائية الإماراتية.



وجاءت النتائج لتعزز مكانة الإمارات في البطولة، بعدما قدم الرياضي المخضرم جمال بوشقر الفلاسي أداءً لافتًا في سباق الماسترز فوق 60 عاماً، منهياً السباق في المركز الرابع وبفارق أجزاء قليلة عن الميدالية البرونزية، ليقترب من منصة التتويج في أول ظهور آسيوي له مع منتخب الدراجات.



وكان منتخب الإمارات قد افتتح مشاركته القارية بتحقيق ذهبية سباق ضد الساعة عبر المتألق حميد محراب، الذي اعتلى منصة التتويج بعد أداء مسيطر في فئة الماسترز، كما حققت موزة سالم المنصوري فضية آسيا في سباق ضد الساعة للفئة نفسها، في إنجاز عزز موقع المنتخب ضمن أبرز المنافسين في البطولة.



وبهذه النتائج، يرتفع رصيد الإمارات في البطولة الآسيوية للطريق إلى ذهبية واحدة وثلاث فضيات وتتواصل منافسات البطولة حتى 13 فبراير بمشاركة واسعة من نخبة درّاجي القارة.