إنجاز مزدوج لـ«الإمارات للدراجات» بين فالنسيا وعُمان

واصل فريق الإمارات – إكس آر جي للدراجات الهوائية حضوره القوي في سباقات الموسم، بعدما حقق نتائج مميزة في فولتا كومونيتات فالنسيا بإسبانيا وطواف عُمان، مؤكدًا جاهزيته التنافسية مبكرًا مع انطلاقة الموسم الجديد.

ففي إسبانيا، أنهى البرتغالي جواو ألميدا سباق فولتا كومونيتات فالنسيا في المركز الثاني بالترتيب العام، بعد أسبوع حافل بالأداء المميز، واختتمه بإنهاء المرحلة الخامسة بأمان ضمن المجموعة الرئيسية، ليحسم موقعه على منصة التتويج النهائية خلف البلجيكي ريمكو إيفينيبول من فريق «ريد بُل – بورا – هانسغروهي»، الذي تُوّج باللقب.

وشهدت المرحلة الجبلية الرابعة، الممتدة لمسافة 172 كيلومترًا من لا نوسيا إلى تيولادا – موريرا، صراعًا قويًا على صعود بويغ دي لا لورينثا، حيث عبر ألميدا خط النهاية ثانيًا، فيما أنهى زميله براندون ماكنولتي المرحلة ضمن الخمسة الأوائل، ليعزز الفريق موقعه في الترتيب العام، مع وجود دراجين في المراكز الخمسة الأولى بنهاية السباق.

كما برز من الفريق الشاب الإسباني أدريا بيريكاس (19 عامًا) في المرحلة الخامسة، بعد أداء هجومي ضمن مجموعة الانفصال على صعود بورت ديل غاربي (5.1 كلم بمعدل انحدار 7.1%)، لينهي المرحلة رابعًا في أول مشاركة له بسباق مراحل ضمن فئة طواف العالم، في إنجاز لافت يؤكد تطوره بعد انتقاله من فريق جيل زد إلى الفريق الأول.

وفي سلطنة عُمان، منح الكولومبي سيباستيان مولانو الفريق الإماراتي انطلاقة مثالية بفوزه بالمرحلة الأولى من طواف عُمان، بعد سباق امتد لمسافة 170.9 كيلومترًا، حيث فرض الفريق سيطرته على مجريات المرحلة، قبل أن يحسم مولانو الانطلاقة النهائية عند حفرة بيمّه، محققًا أول قميص للمتصدر هذا الأسبوع.

ومع الأداء الهجومي في فالنسيا والفوز في عُمان، يؤكد فريق الإمارات – إكس آر جي للدراجات الهوائية جاهزيته لمواصلة المنافسة على مختلف الجبهات خلال الموسم الحالي.