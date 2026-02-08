رايندرز: الرياح القوية جعلت سباق «عرقوب السديرة» تحدياً صعباً

أكد البلجيكي ينس رايندرز، دراج فريق شرطة دبي، أن الرياح القوية جعلت سباق «عرقوب السديرة» قاسياً للغاية وتحدياً صعباً، مشيراً إلى أن الفارق الكبير بين طقس بلجيكا البارد والأجواء الدافئة في الإمارات شكل تحدياً إضافياً له خلال المنافسة.



وأوضح رايندرز، الذي توج بطلاً للسباق في ختام بطولة السلك للدراجات الهوائية، أن مجريات السباق شهدت انطلاقة مجموعة تضم نحو 15 دراجاً، قبل أن تنقسم بفعل الرياح الجانبية، حيث تمكن مع زملائه من فرض إيقاع قوي أدى إلى تشكّل مجموعة متقدمة من عشرة متسابقين. وأضاف أن الهجمات بدأت قبل 40 كيلومتراً من النهاية، ما دفعه إلى الانطلاق منفرداً قبل نحو 30 كيلومتراً من خط الختام، مستفيداً من دعم زملائه الذين تولوا ضبط وتيرة المطاردة خلفه.



وأشار الدراج البلجيكي إلى أنه كان واثقاً من جاهزيته البدنية، مستشهداً بنتائجه الأخيرة، من بينها فوزه بإحدى مراحل طواف الشارقة واحتلاله المركز الثاني في سباق ضد الساعة بفارق ثانية واحدة فقط، إضافة إلى حصوله على القميص الأخضر، فضلاً عن تحقيقه مراكز متقدمة في سباقات إقليمية أخرى.



وختم رايندرز تصريحه بالتعبير عن سعادته بتحقيق الفوز لفريق شرطة دبي، مؤكداً أن الفريق حضر بهدف واحد هو الانتصار، وهو ما تحقق بعد أداء جماعي قوي تُوج أيضاً بحصد المركزين الثاني والثالث، معتبراً النتيجة «مثالية للجميع».



