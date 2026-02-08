حميد محراب بطلاً لآسيوية الدراجات وموزة المنصوري وصيفة السيدات



تُوّج دراج المنتخب الوطني حميد محراب بلقب بطل آسيا بعد فوزه بالمركز الأول في سباق ضد الساعة لفئة الماسترز، ضمن منافسات البطولة الآسيوية للدراجات الهوائية، المقامة في القصيم خلال الفترة من 5 إلى 13 فبراير، وسط مشاركة كبيرة من نخبة الدراجين في القارة.



وسجّل حميد محراب حضوراً لافتاً في السباق بعد أداء قوي وحاسم مكّنه من اعتلاء منصة التتويج ونيل الميدالية الذهبية، ليضيف إنجازاً جديداً لمسيرة الدراجة الإماراتية على المستوى القاري.

وفي إنجاز آخر يعكس التطور اللافت للدراجات النسائية في الدولة، حققت موزة سالم المنصوري المركز الثاني في سباق ضد الساعة لفئة الماسترز، لتحصد فضية آسيا وتتوَّج بلقب وصيفة القارة بعد أداء مميز في المسار المخصص للسباق.



وتشارك الإمارات في البطولة ببعثة تضم نخبة من الدراجين في فئات النخبة وتحت 23 سنة والشباب والماسترز، وسط تطلعات لمواصلة حصد النتائج الإيجابية وتأكيد حضور الدراجة الإماراتية في كبرى المحافل القارية. وتشكل هذه النتائج بداية قوية لمشاركات المنتخب في البطولة، وتعزز الطموحات بمزيد من الإنجازات خلال الأيام المقبلة من المنافسات.