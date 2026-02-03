منتخب الدراجات الهوائية يشارك في البطولة الآسيوية

غادرت بعثة منتخب الإمارات للدراجات الهوائية إلى منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية للطريق 2026، التي تُقام خلال الفترة من 5 إلى 13 فبراير، وسط طموحات كبيرة لتقديم مشاركة قوية تعكس التطور اللافت للدراجات الإماراتية على الساحة القارية.



وتضم البعثة في فئة النخبة للرجال كلاً من أحمد المنصوري، ومحمد المطيوعي، وعبدالله الحمادي، وهي مجموعة يعوّل عليها الجهاز الفني لخبرتها وقدرتها على المنافسة في السباقات الطويلة. وفي فئة النخبة للسيدات تواصل صفية الصايغ مشاركاتها الخارجية، ممثلة الإمارات في واحد من أهم الاستحقاقات القارية لهذا الموسم.



وعلى صعيد فئة تحت 23 سنة، تضم البعثة الثلاثي يوسف عبدالله أميري، وخميس حارب المرزوقي، وسلطان جمال سارباز، كما يشارك في فئة الشباب كل من عبدالله إبراهيم الهاشمي، وسيف محمد الغوي، وسلطان سعود الحمادي، في خطوة تهدف إلى منح المواهب الناشئة فرصاً أكبر للاحتكاك الدولي.



وفي فئة الماسترز، يمثل الإمارات كل من جمال الفلاسي، ومروان البلوشي، وحميد محراب السبّاغ، إلى جانب مشاركة موزة سالم المنصوري في فئة الماسترز للسيدات، في تأكيد على اتساع قاعدة المشاركين وتنوّع الفئات التي يشارك بها المنتخب هذا العام.



ويقود البعثة الجهاز الإداري والفني الذي يضم محمد بن شفيع مدير المنتخبات الوطنية، والمدرب عبيد أحمد المرّي، والمدرب بدر علي ثاني، إضافة إلى الميكانيكي ساجد، وأخصائي التدليك جون بول، في إطار منظومة متكاملة تهدف لتوفير أعلى درجات الدعم للرياضيين خلال المنافسات.



ويأمل منتخب الإمارات في تسجيل حضور قوي خلال البطولة، خاصة مع ارتفاع مستوى الجاهزية في مختلف الفئات، وحرص اتحاد الإمارات للدراجات على توفير بيئة دعم متكاملة للدراجين، بما يسهم في تعزيز نتائجهم القارية واستدامة التطور الفني والبدني للمنتخب خلال الموسم.